Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Antibes (n°44), Villeneuve Loubet (n°47), Saint-Laurentdu- Var (n°49), Nice Ouest (n°50), Nice Aéroport (n°51) et de Menton (n°59). Afin de limiter la gêne au trafic, les interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 23 au vendredi 27 mars.