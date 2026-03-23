Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Antibes (n°44), Villeneuve Loubet (n°47), Saint-Laurentdu- Var (n°49), Nice Ouest (n°50), Nice Aéroport (n°51) et de Menton (n°59). Afin de limiter la gêne au trafic, les interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 23 au vendredi 27 mars.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Mougins (n°42) :
La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu / Cannes-La-Bocca (n°41).
Échangeur d’Antibes (n°44) :
La nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoorute A8 en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mougins (n°42).
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49). Les conducteurs souhaitant rejoindre Villeneuve Loubet pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) :
2 nuits, du mardi 24 au jeudi 26 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Ouest (n°50).
Échangeur de Nice Ouest (n°50) :
La nuit du mercredi 25 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emrpunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Saint- Isidore (n°52).
Échangeur de Nice Aéroport (n°51) :
- La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emrpunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Saint- Isidore (n°52).
Échangeur de Menton (n°59) :
4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59) en direction d’Aix-en-Provence puis prendre la bretelle de sortie de Roquebrune Cap Martin (n°58) et reprendre l’autoroute A8 à ce même échangeur en direction de l’Italie.
Aire de repos du Piccolaret :
La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services suivante « Côte d’Azur ».
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur de Mougins (n°42) :
La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu / Cannes-La-Bocca (n°41).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°’49) :
La nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoorute A8 en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Ouest (n°50).
Échangeur d’Antibes (n°’44) :
La nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoorute A8 en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mougins (n°42).
Échangeur de Menton (n°59) :
4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Roquebrune Cap Martin (n°58), reprendre l’autoroute en direction de l’Italie et sortir à l’échangeur de Menton (n°59).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic