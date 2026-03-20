Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-de-Haute-Provence (A51)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Peyruis (n°20), de Sisteron Sud (n°22) et Sisteron Nord (n°23). Afin de limiter la gêne au trafic, les interventions auront lieu de nuit, entre 20h et 6h, du lundi 23 au vendredi 27 mars.
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur Peyruis (n°20) :
La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, de 20h à 6h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Forcalquier (n°19).
Section entre Sisteron Nord (n°23) et Sisteron Centre (n°22) :
La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et Sisteron Centre (n°22) incluant la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23).
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur Sisteron Nord (n°23).
Autoroute A51, en direction de Gap
Échangeur Peyruis (n°20) :
- La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars, de 20h à 6h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Aubignosc (n°21).
Section entre Sisteron Centre (n°22) et Sisteron Nord (n°23) :
- La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Sisteron Centre (n°22) et Sisteron Nord (n°23) incluant la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Centre (n°22).
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur Sisteron Centre (n°22).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic