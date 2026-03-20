Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-de-Haute-Provence (A51)

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Peyruis (n°20), de Sisteron Sud (n°22) et Sisteron Nord (n°23). Afin de limiter la gêne au trafic, les interventions auront lieu de nuit, entre 20h et 6h, du lundi 23 au vendredi 27 mars.