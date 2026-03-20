Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A50, A57)

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50 et A57. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeur de Cuers Sud (n°9), Zone Artisanale (n°8) et Solliès-Toucas (n°7) sur l’autoroute A57 ainsi que dans l’agglomération toulonnaise. Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, du lundi 23 au vendredi 27 mars, entre 21h à 6h.