Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A50, A57)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50 et A57. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeur de Cuers Sud (n°9), Zone Artisanale (n°8) et Solliès-Toucas (n°7) sur l’autoroute A57 ainsi que dans l’agglomération toulonnaise. Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, du lundi 23 au vendredi 27 mars, entre 21h à 6h.
A57 et A50 - Agglomération toulonnaise
La nuit du lundi 23 au mardi 24 mars :
- En direction de Marseille, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et de Toulon Le Port (n°16) sur l’autoroute A50 incluant les bretelles d’entrée des échangeurs de La Valette Centre (n°3) et de Toulon Est (n°2) fermeture du tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Valette Centre (n°3), ils pourront reprendre l’autoroute via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16).
- En direction de Nice : fermeture du tunnel de Toulon et de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
La nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars :
- En direction de Marseille : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de Toulon Ouest (n15a) et de Brégaillon (n°15b).
La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars :
- En direction de Marseille et de Nice : fermeture du tunnel de Toulon
La nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mars :
- En direction de Nice : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de la Valette Nord (n°5) et la bifurcation A57/A570 incluant la fermeture des bretelles d’entrée des échangeurs de La Valette Nord (n°5a) et de Valgora - Université (n°5b) ainsi que la fermeture de l’aire de La Bigue.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Valette Nord (n°5a).
Échangeur de Cuers Sud (n°9) :
La nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée Zone Artisanale (n°8).
Échangeur Zone Artisanale (n°8) :
La nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée Solliès-Toucas (n°7).
Échangeur de Solliès-Toucas (n°7) :
La nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée Zone Artisanale (n°8).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @TunnelToulon