Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : fermetures nocturnes au niveau du noeud de Ternay sur l'A7N
Publié le 20 mars 2026
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N, entre les échangeurs de Ternay et de Vienne Nord (n°9). Pour la bonne réalisation de ces travaux, des fermetures nocturnes sont prévues pendant 4 nuits, du 23 mars au 26 mars 2026 en semaine, de 21h à 6h le lendemain sur l’A7N en direction de Marseille et certaines bretelles du noeud de Ternay.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Fermeture de l’A7N entre Ternay et Chasse en direction de Marseille :
- La circulation sur l’A7 Nord en direction de Marseille sera déviée par l’A47 – direction Saint-Etienne - afin de sortir à Chasse-sur- Rhône sur l’A47 et prendre la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8.
Fermeture de la bretelle de l’A47 vers l’A7N en direction de Marseille :
- La sortie sera obligatoire à Chasse afin de suivre la route de Flevieu, poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8.
Fermeture de la bretelle entre l’A46 et l’A7N en direction de Marseille :
- La circulation sur l’A46 sera déviée par l’A47 – direction Saint-Etienne – afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47. Les conducteurs devront alors emprunter la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse Sud n°8 sur A7N.