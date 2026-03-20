Travaux
Semaine du 23 mars 2026 : fermetures de l'échangeur de Lunel sur l'A9
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit la campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre l’échangeur de Gallargues (n°26) et la barrière de péage de Baillargues, se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier, réalisé de nuit et hors week-end, consiste à rénover 15 km de chaussées dans les deux sens de circulation. Ces opérations vont nécessiter des basculements de circulation ainsi que la fermeture partielle de l’échangeur de Lunel au cours des nuits du 23 au 26 mars 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Nuits du lundi 23 au jeudi 26 mars 2026, de 21h à 6h : fermeture de l’entrée de l’échangeur de Lunel (n°27) en direction d’Orange et de la sortie en provenance de Montpellier
En provenance de Montpellier, les usagers devront sortir en amont, sur l’A709, au diffuseur n° 29 Montpellier Est et suivre l’itinéraire S12 du Plan de Gestion du Trafic de l’Hérault pour rejoindre la ville de Lunel.
Les usagers désirant emprunter l’A9 en direction d’Orange ou de Lyon devront emprunter l’itinéraire S6 et reprendre l’autoroute à l’échangeur n° 26 Gallargues.
A noter que l’aire de service d’Ambrussum sud sera fermée les nuits du mercredi 25 au mardi 31 mars 2026, de 20h à 6h le lendemain.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic