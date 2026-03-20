Semaine du 23 mars 2026 : fermetures de l'échangeur de Lunel sur l'A9

En provenance de Montpellier, les usagers devront sortir en amont, sur l’A709, au diffuseur n° 29 Montpellier Est et suivre l’itinéraire S12 du Plan de Gestion du Trafic de l’Hérault pour rejoindre la ville de Lunel.

Les usagers désirant emprunter l’A9 en direction d’Orange ou de Lyon devront emprunter l’itinéraire S6 et reprendre l’autoroute à l’échangeur n° 26 Gallargues.

A noter que l’aire de service d’Ambrussum sud sera fermée les nuits du mercredi 25 au mardi 31 mars 2026, de 20h à 6h le lendemain.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :