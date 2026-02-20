Semaine du 23 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie

Échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41) La nuit du lundi 23 février, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs de véhicule légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40). Les poids-lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence

Échangeur d’Antibes (n°44) 2 nuits, du mercredi 25 au vendredi 27 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).

Autoroute A8, en direction de l’Italie

Échangeur de Nice Ouest (n°50) La nuit du mercredi 25 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Nice Aéroport (n°51).

Échangeur de Nice Aéroport (n°51) La nuit du mercredi 25 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée « Charles Erhman ».

🚧DÉVIATION : Prendre la bretelle d'entrée de Nice Aéroport (n°51) au niveau du rond-point.

Échangeur de Carros (n°51.1) 2 nuits, du lundi 23 au mercredi 25 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) La nuit du jeudi 26 février, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

Échangeur de Menton (n°59) 2 nuits, du mardi 24 au jeudi 26 février, de 20h30 à 5h30 : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Roquebrune Cap Martin (n°58) et la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n°59) en direction d’Aix-en-Provence puis prendre la bretelle de sortie de Roquebrune Cap Martin (n°58) et reprendre l’autoroute A8 à ce même échangeur en direction de l’Italie.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :