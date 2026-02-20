Semaine du 23 février 2026: travaux d’entretien de la chaussée entre Vouvray et la barrière de Monnaie (A10)

Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées de l’autoroute A10. Les opérations menées depuis le 23 février et jusqu’au 2 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.

Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 10,5 km, selon les étapes suivantes :