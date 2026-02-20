Travaux
Semaine du 23 février 2026: travaux d’entretien de la chaussée entre Vouvray et la barrière de Monnaie (A10)
A compter du lundi 23 février et jusqu’au jeudi 2 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’A10, entre l’échangeur de Vouvray (n°20) et la barrière de péage de Monnaie, dans le sens de Bordeaux vers Paris. Ce chantier aura lieu principalement de nuit et implique des fermetures de l’échangeur de Vouvray (n°20) dans le sens de Bordeaux vers Paris et de la bifurcation A10 / A28 dans les deux sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent les travaux ?
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées de l’autoroute A10. Les opérations menées depuis le 23 février et jusqu’au 2 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 10,5 km, selon les étapes suivantes :
- Rabotage de la couche de roulement pleine largeur et de la couche de liaison sur les voies du milieu et de droite.
- Fabrication et application d’une nouvelle couche de liaison sur les voies du milieu et de droite et une couche de roulement sur l’ensemble des voies.
- Réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Ces travaux sont réalisés principalement de nuit sous basculement de la circulation, hors week-end. Des fermetures ponctuelles de nuit de l’échangeur de Tours nord (n°19) et de la bifurcation A10 / A28 dans les deux sens de circulation sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- Les nuits du lundi 2 au jeudi 5 mars et les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars 2026, de 20h à 7h le lendemain, fermeture totale de l’échangeur de Tours nord (n°19) :
- Les conducteurs en provenance de Bordeaux ou de Paris souhaitant rejoindre le secteur de Tours nord devront emprunter la sortie Vouvray (n°20) et suivre la D801 et la D910.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 depuis le secteur de Tours nord en direction de Bordeaux ou de Paris devront rejoindre l’entrée Vouvray (n°20) via la D801 et la D910.
- Les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mars 2026, de 20h à 7h le lendemain, la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28 pour les véhicules en provenance du Mans circulant en direction de Bordeaux ou de Paris. De même, l’entrée sera interdite sur l’A28 pour les véhicules venant de Bordeaux ou de Paris ainsi qu’au niveau de l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28 pour les véhicules circulant en direction de Bordeaux et de Paris.
Par conséquent :
- Les usagers en provenance du Mans souhaitant rejoindre l’A10 et circulant en direction de Paris devront quitter l’A28 à Neuillé-Pont-Pierre (n°27), suivre la RD766, la RN10 et emprunter l’entrée Château-Renault (n°18) sur l’A10.
- Les usagers en provenance du Mans souhaitant rejoindre l’A10 et circulant en direction de Tours / Bordeaux devront quitter l’A28 à Neuillé-Pont-Pierre (n°27), suivre la RD766, la RD938 et emprunter l’entrée Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20) sur l’A10.
- Les usagers en provenance de Tours / Bordeaux souhaitant rejoindre Le Mans via l’A28 devront quitter l’A10 à Tours nord (n°19) et suivre la RD910, la M801, la RD959, la RD938 et la RD766 et emprunter l’entrée Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28.
- Les usagers en provenance de Paris souhaitant rejoindre le Mans devront quitter l’A10 à Château- Renault (n°18) et suivre la RN10, la RD766 et emprunter l’entrée Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur A28.
A noter : du lundi 23 mars à 14h au vendredi 27 mars à 7h, fermeture de l’aire de services de Tours Val de Loire.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic ; A28Trafic