Travaux
Semaine du 23 février 2026 : travaux d’entretien de la chaussée entre Parigné-l’Évêque et Ecommoy (A28)
A compter du lundi 23 février et jusqu’au vendredi 3 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’A28, entre les échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25), dans les deux sens de circulation. Ce chantier aura lieu jour et nuit sous basculement de la circulation et implique des fermetures totales ou partielles de ces deux échangeurs. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent ces travaux ?
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’A28. Les opérations menées du 23 février au 3 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 36 km, selon les étapes suivantes :
- Fabrication et application d’une nouvelle couche de roulement sur l’ensemble des voies.
- Réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Ces travaux sont réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation du lundi 20h au vendredi 6h. Des fermetures totales ou partielles des échangeurs de Parigné-l’Évêque (n°24) et d’Ecommoy (n°25) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
Du lundi 23 février 10h au vendredi 27 février 2026, 10h :
- Les usagers en provenance du Mans souhaitant rejoindre depuis l’A28 le secteur de Parigné-l’Évêque devront emprunter la sortie Le Mans ZI sud (n°23) pour suivre la D323 et la D304.
- Les usagers souhaitant emprunter l’A28 depuis le secteur en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Le Mans ZI sud (n°23) via la RD304 et la RD323.
Du lundi 9 mars 10h au vendredi 13 mars 2026, 10h :
Itinéraire véhicules légers :
- Les usagers en provenance du Mans souhaitant rejoindre le secteur d’Ecommoy devront emprunter la sortie Parigné-l’Évêque (n°24) et suivre la D304, la D323 et la D338.
Itinéraire poids-lourds :
- Les conducteurs de poids lourd en provenance du Mans pourront rejoindre le secteur d’Ecommoy en empruntant la sortie Château-du-Loir (n°26) et suivre la D305, la D30 et la D338.
Pour tous les véhicules :
- Les usagers souhaitant emprunter l’A28 en direction de Tours depuis le secteur d’Ecommoy devront rejoindre l’entrée Château-du-Loir (n°26) via la D338, la D298 et la D305.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A28Trafic