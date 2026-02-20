Semaine du 23 février 2026 : travaux d’entretien de la chaussée entre Parigné-l’Évêque et Ecommoy (A28)

Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’A28. Les opérations menées du 23 février au 3 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.

Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 36 km, selon les étapes suivantes :