Semaine du 23 février 2026 : travaux d’entretien de la chaussée entre les échangeurs d’Allainville et Janville (A10)

Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A10. Les opérations menées du 23 février au 3 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.

Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 47 km, selon les étapes suivantes :

Rabotage de la couche de roulement sur 6 cm dans le sens Paris/Orléans.

Mise en oeuvre d’une géogrille sur les fonds rabotés.

Remplacement de la couche de roulement de 6cm sur la voie de droite dans les deux sens de circulation.

Réfection de la signalisation horizontale à l’avancement des travaux.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour vous informer en temps réel :