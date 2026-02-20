Travaux
Semaine du 23 février 2026 : travaux d’entretien de la chaussée entre les échangeurs d’Allainville et Janville (A10)
A compter du lundi 23 février et jusqu’au vendredi 3 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A10, entre les échangeurs d’Allainville (n°11) et de Janville (n°12), soit 47 km dans les deux sens de circulation sur l'autoroute A10. Des fermetures nocturnes ponctuelles et partielles des échangeurs d’Allainville (n°11) et de Janville (n°12) sont à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent ces travaux ?
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A10. Les opérations menées du 23 février au 3 avril 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 47 km, selon les étapes suivantes :
- Rabotage de la couche de roulement sur 6 cm dans le sens Paris/Orléans.
- Mise en oeuvre d’une géogrille sur les fonds rabotés.
- Remplacement de la couche de roulement de 6cm sur la voie de droite dans les deux sens de circulation.
- Réfection de la signalisation horizontale à l’avancement des travaux.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic
Vos conditions de circulations pendant les travaux
Ces travaux sont réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation en semaine, du lundi 20h au vendredi 7h. Des fermetures de nuit, ponctuelles et partielles des échangeurs d’Allainville (n°11) et de Janville (n°12) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- Les nuits du mercredi 25 et du jeudi 26 février 2026, de 20h à 7h le lendemain, fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur d’Allainville (n°11) dans les deux sens de circulation :
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 depuis le secteur d’Allainville en direction de Paris devront rejoindre l’entrée Ablis (n°1) sur l’autoroute A11 via la RN191 et la RN10.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction d’Orléans devront rejoindre l’entrée Janville (n°12) via la RD291, la RD191, la RD838, la RD2020 et la RD927.
A noter : le parking de covoiturage de l’échangeur d’Allainville (n°11) sera fermé les nuits du mercredi 25 et du jeudi février 2026 de 20h jusqu’à 7h le lendemain.
- La nuit du lundi 2 mars 2026, de 20h à 7h le lendemain, fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Janville (n°12) dans le sens Paris vers Orléans :
- Les conducteurs en provenance de Paris souhaitant rejoindre le secteur de Janville devront emprunter la sortie Artenay (n°13) et suivre la RD620 et la RD954.
A noter :
Du mercredi 25 mars à 14h jusqu’au jeudi 26 mars 2026 à 8h, fermeture de l’aire de services de Plaines de Beauce.
Du jeudi 26 mars à 14h jusqu’au vendredi 27 mars 2026 à 8h, fermeture de l’aire de services de Val Neuvy.
