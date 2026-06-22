Travaux
Semaine du 22 juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A50. Ces interventions entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Carnoux (n°6), La Bédoule Nord (°7), Cassis (n°8), La Ciotat (n°9), Saint-Cyr-sur-Mer (n°10) et de La Cadière d’Azur (n°11). Afin de limiter la gêne aux usagers, l’ensemble de ces opérations sera réalisé de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 22 au vendredi 26 juin.
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50 entre Bandol et La Ciotat
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Bandol (n°12) et La Ciotat (n°9), incluant les échangeurs de La Cadière d’Azur (n°11) et Saint-Cyr-sur-Mer (n°10) ainsi que l’aire de services Baie de La Ciotat.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Bandol (n°12) et pourront la récupérer au niveau de La Ciotat (n°9).
Autoroute A50 en direction de Toulon ou de Marseille/Aix-en-Provence
Echangeur de Carnoux (n°6) :
La nuit du jeudi 25 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée, en direction de Marseille/Aix-en- Provence et de la bretelle de sortie, en direction de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Aubagne (n°35) ou l’A502 en direction de Marseille.
Echangeur de La Bédoule Nord (°7) :
La nuit du lundi 22 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle de sortie, en direction de Marseille/Aix-en- Provence.
La nuit du mardi 23 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie, en direction de Toulon.
La nuit du mercredi 24 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée, en direction de Marseille/Aix-en- Provence et de la bretelle de sortie en direction de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Cassis (n°8).
Echangeur de Cassis (n°8) :
La nuit du lundi 22 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée, en direction de Toulon.
La nuit du mardi 23 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée, en direction de Marseille/Aix-en- Provence.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7).
Echangeur de La Ciotat (n°9) :
La nuit du lundi 22 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle de sortie, en direction de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Cassis (n°8).
Aire de repos Le Pas d’Ouiller en direction de Toulon :
Du mardi 23 au vendredi 26 juin de 21h à 5h :
- Fermeture de l’aire de repos.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic