Semaine du 22 juin 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération toulonnaise (A8, A50, A57)

Échangeur de La Farlède (n°6) La nuit du lundi 22 juin, entre 21h et 5h :

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur du noeud A57/A570

Échangeur de Solliès-Toucas (n°7),

Échangeur de Zone Artisanale (n°8) La nuit du lundi 23 juin, entre 21h et 5h :

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur Zone Artisanale (n°8) ou Solliès-Toucas (n°7).

Échangeur de Cuers (n°9) La nuit du mercredi 24 juin, entre 21h et 5h :

Fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur de Puget-Ville (n°10).

Échangeur de Puget-Ville (n°10) La nuit du jeudi 25 juin, entre 21h et 5h :