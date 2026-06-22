Travaux
Semaine du 22 juin 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération toulonnaise (A8, A50, A57)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance dans l’agglomération toulonnaise et dans le Var sur les autoroutes A50, A57 et A8. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions entraîneront la fermeture de sections d’autoroutes, notamment au niveau du tunnel de Toulon et des secteurs de Saint-Cyr-sur-Mer à Ollioules, ainsi que des adaptations de circulation au niveau de nombreux échangeurs sur l’A8 et l’A57. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 22 au vendredi 26 juin.
Autoroute A50 et Tunnel de Toulon, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 juin, de 22h à 5h :
- Fermeture du tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16).
Autoroute A57 et tunnel de Toulon, en direction de Nice
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 juin, de 22h à 5h :
- Fermeture du tunnel de Toulon incluant l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1).
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50 entre Bandol et La Ciotat
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Bandol (n°12) et La Ciotat (n°9), incluant les échangeurs de La Cadière d’Azur (n°11) et Saint-Cyr-sur-Mer (n°10) ainsi que l’aire de services Baie de La Ciotat.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Bandol (n°12) et pourront la récupérer au niveau de La Ciotat (n°9).
Autoroute A50, en direction de Toulon : fermeture de l’autoroute A50 entre Saint-Cyrsur- Mer et Ollioules
4 nuits, du lundi 22 au vendredi 26 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10) et d’Ollioules (n°12.1), incluant les échangeurs de La Cadière d’Azur (n°11) et de Bandol (n°12) ainsi que l’aire de repos de Sanary Sud.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10) et pourront la récupérer au niveau d’Ollioules (n°12.1).
Nœud A57/A570, en direction de Nice et en provenance de Toulon
La nuit du lundi 22 juin, entre 21h et 5h :
- Fermeture du noeud A57/A570 en direction et provenance de Hyères.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur de La Farlède (n°6) sur l’autoroute A57.
Autoroute A57, en direction de Nice des bretelles seront fermées ponctuellement et séparément
Échangeur de La Farlède (n°6) La nuit du lundi 22 juin, entre 21h et 5h :
- Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur du noeud A57/A570
Échangeur de Solliès-Toucas (n°7),
Échangeur de Zone Artisanale (n°8) La nuit du lundi 23 juin, entre 21h et 5h :
- Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur Zone Artisanale (n°8) ou Solliès-Toucas (n°7).
Échangeur de Cuers (n°9) La nuit du mercredi 24 juin, entre 21h et 5h :
- Fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur de Puget-Ville (n°10).
Échangeur de Puget-Ville (n°10) La nuit du jeudi 25 juin, entre 21h et 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : en prenant l’A57 vers Toulon, les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur Zone Artisanale (n°8) ou par la D97 à l’échangeur de Carnoules (n°11).
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Fréjus (n°38) :
La nuit du lundi 22 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle d’entrée en direction d’Aix-en-Provence.
La nuit du mercredi 24 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture des entrées et de la sortie en direction de Nice.
- 🚧DÉVIATION : lundi 22 juin, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur des Adrets (n°39) ou l’échangeur de Puget-sur-Argens (n°37), mercredi 24 juin.
Échangeur du Muy (n°36) :
La nuit du lundi 22 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles d’entrée ou de sortie de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) ou de Puget-sur-Argens (n°37).
Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) :
La nuit du mardi 23 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture totale de l’échangeur.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter les bretelles l’échangeur du Muy (n°36) ou de Fréjus (n°38).
Échangeur des Adrets (n°39) :
La nuit du mercredi 24 juin, de 21h à 5h :
- Fermeture de la bretelle de sortie en direction de Nice.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Centre (n°40).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic