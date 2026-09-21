Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51
VINCI Autoroutes réalise des travaux de rénovation des chaussées sur l'autoroute A51. Ces opérations entraîneront la fermeture de l'autoroute entre les échangeurs de Forcalquier (n°19) et d'Aubignosc (n°21) en direction de Gap, ainsi qu'entre l'échangeur de Digne Château-Arnoux (n°21) et celui de Manosque (n°18), en direction d’Aix-en-Provence. Afin de limiter la gêne pour les usagers, ces travaux seront réalisés de nuit, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, entre 20h et 6h.
A51, en direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute entre Aubignosc et Manosque
4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château-Arnoux (n°21) et de Manosque (n°18), incluant les échangeurs de Peyruis (n°20) et Forcalquier (n°19) ainsi que l’aire de services de Volx.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur Digne Château-Arnoux (n°21) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur Manosque (n°18).
A51, en direction de Gap : fermeture de l’autoroute entre Forcalquier et Aubignosc
La nuit du lundi 21 septembre, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Forcalquier (n°19) et d’Aubignosc (n°21), incluant l’échangeur de Peyruis (n°20) et l’aire de repos de Ganagobie Est.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur Forcalquier (n°19) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur d’Aubignosc (n°21).