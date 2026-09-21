Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51

4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château-Arnoux (n°21) et de Manosque (n°18), incluant les échangeurs de Peyruis (n°20) et Forcalquier (n°19) ainsi que l’aire de services de Volx.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur Digne Château-Arnoux (n°21) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur Manosque (n°18).