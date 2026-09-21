Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A50 et l'A57
VINCI Autoroutes mène des opérations de maintenance dans le tunnel de Toulon sur l’autoroute A50 ainsi que sur l’autoroute A57. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, ces interventions nécessiteront la fermeture du tunnel de Toulon ainsi que le noeud A8/A57. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces opérations aura lieu de nuit, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 21h à 5h.
Tunnel de Toulon, en direction de Nice et de Marseille
4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon. En direction de Nice, les entrées de l’échangeur de Toulon-Centre (n°17) seront inaccessibles lundi 21, mercredi 23 et jeudi 24 septembre.
🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de de Toulon Centre (n°17). Hormis les nuits du lundi 21, mercredi 23 et jeudi 24 septembre où il sera possible de récupérer l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Saint- Jean-du-Var (n°1).
A57, en provenance de Toulon : fermeture de l’autoroute entre l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) et le noeud A57/A8
4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion entre l’autoroute A57 et l’autoroute A8 en direction de Nice et d’Aix-en-Provence. Les bretelles d’entrée de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) seront également fermées en direction d’Aix-en-Provence, Nice et Toulon.
🚧DÉVIATION : sur l’autoroute A57, en provenance de Toulon, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Puget-Ville (n°10). Sur l’autoroute A8, en provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Brignoles (n°10) ou l’échangeur du Muy (n°36) en provenance de Nice. Afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction de Nice ou d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°10) ou de l’échangeur du Muy (n°36).