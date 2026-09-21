Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A50 et l'A57

4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon. En direction de Nice, les entrées de l’échangeur de Toulon-Centre (n°17) seront inaccessibles lundi 21, mercredi 23 et jeudi 24 septembre.

🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 au niveau de Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) afin de récupérer l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de de Toulon Centre (n°17). Hormis les nuits du lundi 21, mercredi 23 et jeudi 24 septembre où il sera possible de récupérer l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Saint- Jean-du-Var (n°1).