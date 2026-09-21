Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50)

4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 20h30 à 6h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Cassis (n°8) et Aubagne (n°35), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Carnoux (n°6).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Cassis (n°8) et pourront rejoindre Marseille en empruntant l’A502 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52.