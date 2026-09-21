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Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50)
Publié le 21 septembre 2026
VINCI Autoroutes poursuit des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A50. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Cassis (n°8) sur l’A50 et d’Aubagne sur l’A52, de nuit, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 20h30 à 6h.
A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50 entre Cassis et Aubagne
4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 20h30 à 6h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Cassis (n°8) et Aubagne (n°35), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Carnoux (n°6).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Cassis (n°8) et pourront rejoindre Marseille en empruntant l’A502 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52.