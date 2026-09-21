Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d'entretien sur l'autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Villeneuve-Loubet (n°47) et de Nice-Est (n°55). Par ailleurs, des travaux menés par la Métropole Nice Côte d'Azur nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Carros (n°51.1). Afin de limiter la gêne pour les usagers, l'ensemble de ces interventions sera réalisé de nuit, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, entre 20h30 et 5h30.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Nice Est (n°55) :
- 4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour afin de reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).
Échangeur de Carros (n°51.1) :
- 4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 20h30 à 5h30 : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l'échangeur de Nice Saint- Isidore (n°52).
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à la fin du mois de septembre.
Les interventions sont menées de nuit, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 4 nuits, du lundi 21 au vendredi 25 septembre, de 21h à 5h30 : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve Loubet Plage (n°46)