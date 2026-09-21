Semaine du 21 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à la fin du mois de septembre.

Les interventions sont menées de nuit, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.

Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :