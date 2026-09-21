Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : entretien des chaussées sur l'A11
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, les équipes de VINCI Autoroutes réalisent actuellement la rénovation des chaussées de l’autoroute A11 entre la barrière de Corzé et l’échangeur de Sablé-La Flèche (n°10). Ces travaux vont nécessiter la fermeture d’une portion de l’A11 au niveau de la barrière de Corzé au cours des nuits du 21 au 24 septembre en direction d’Angers, puis du 28 septembre au 1er octobre 2026 en direction de Paris. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Conditions de circulation les nuits du 21 au 24 septembre 2026
La nuit du lundi 21 septembre 2026, de 22h à 6h le lendemain, l’A11 sera fermée entre les échangeurs de Seiches-sur-Loir (n°12) et Pellouailles-les-Vignes (n°13) pour les véhicules circulant en direction d’Angers. Durant 2 nuits (mardi 22 et mercredi 23 septembre), de 22h à 6h le lendemain et la nuit du jeudi 24 septembre 2026, entre 22h30 et 5h30 le lendemain, l’A11 sera fermée entre les échangeurs de Seichessur- Loir (n°12) et Pellouailles-les-Vignes (n°13) pour les véhicules circulant en direction d’Angers. Par ailleurs, au cours de ces 3 nuits, les bretelles de la bifurcation A11/A85 seront fermées pour les conducteurs circulant en direction d’Angers.
Conditions de circulation les nuits du 28 septembre au 1er octobre 2026
Durant 4 nuits (lundi 28, mardi 29, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre), entre 22h et 6h le lendemain, l’A11 sera fermée entre les échangeurs de Pellouailles-les-Vignes (n°13) et de Seiches-sur-Loir (n°12) pour les véhicules circulant en direction de Paris. En conséquence, les bretelles de bifurcation A11/A85 seront fermées en direction de Paris. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.