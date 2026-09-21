Semaine du 21 septembre 2026 : entretien des chaussées sur l'A11

Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, les équipes de VINCI Autoroutes réalisent actuellement la rénovation des chaussées de l’autoroute A11 entre la barrière de Corzé et l’échangeur de Sablé-La Flèche (n°10). Ces travaux vont nécessiter la fermeture d’une portion de l’A11 au niveau de la barrière de Corzé au cours des nuits du 21 au 24 septembre en direction d’Angers, puis du 28 septembre au 1er octobre 2026 en direction de Paris. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.