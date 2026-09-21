Semaine du 21 septembre 2026 : A9/A54 rénovation de la signalisation directionnelle

VINCI Autoroutes poursuit son programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Sur A9, ces travaux vont entraîner la fermeture partielle de l’échangeur de Nîmes est au cours des nuits du mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2026, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.