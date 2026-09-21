Travaux
Semaine du 21 septembre 2026 : A9/A54 rénovation de la signalisation directionnelle
VINCI Autoroutes poursuit son programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Sur A9, ces travaux vont entraîner la fermeture partielle de l’échangeur de Nîmes est au cours des nuits du mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2026, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2026, de 21h à 5h le lendemain, les bretelles de sorties de l’échangeur de Nîmes est (n°24 ) seront fermées à la circulation pour tous les véhicules en direction d’Orange et en direction de Montpellier. Par conséquent :
- les conducteurs en provenance de Montpellier et circulant en direction d’Orange souhaitant sortir à l’échangeur n°24 Nîmes est seront invités à sortir à l’échangeur Nîmes ouest (n°25) et suivront la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende pour rejoindre l’échangeur de Nîmes est.
- Les conducteurs en provenance d’Orange et circulant en direction de Montpellier souhaitant sortir à l’échangeur n°24 Nîmes est seront invités à sortir à l’échangeur Nîmes ouest (n°25) et suivront le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon pour rejoindre l’échangeur de Nîmes est (n°24).