Semaine du 21 septembre 2026 : A87/A87N - Conditions de circulation

VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine des travaux de fauchage sur l’A87/A87N, entre l’échangeur du parc des Expositions (n°15) et celui de Mûrs-Erigné (n°23). Programmés le mercredi 23 et le jeudi 24 septembre 2026, ils seront conduits de nuit, entre 22h et 6h le lendemain, pour limiter la gêne occasionnée. Ils nécessiteront néanmoins la fermeture temporaire et successive des échangeurs situés sur cette portion.



Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.