Travaux
Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A709
Dans le cadre des futurs travaux du Contournement Ouest de Montpellier, VINCI Autoroutes engage la rénovation du pont supportant l’A709, situé au-dessus de la voie ferrée (ligne Tarascon - Sète), entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et de Montpellier Sud (n°30), sur la commune de Lattes. La deuxième phase des travaux débuteront en cette fin avril et s’achèvera en octobre prochain. Pour ce faire, la circulation dans la zone de chantier sur l’A709 doit être modifiée. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, cette intervention nécessitera des modifications de circulation, uniquement de nuit, entre le mercredi 22 avril à 21h et le vendredi 24 avril à 6h.
En quoi consistent les travaux ?
Dans le cadre des futurs travaux du Contournement Ouest de Montpellier, VINCI Autoroutes vient de terminer la première phase de la rénovation du pont supportant l’autoroute A709, qui franchit la voie ferrée, reliant Sète à Tarascon, dans les deux sens de circulation. Elle a permis de mettre à niveau les dispositifs de retenue sur les côtés de l’ouvrage, d’ajouter une protection caténaire, de renforcer les murs d’appuis et de réaliser la réfection complète de l’étanchéité et de l’enrobé du tablier. La seconde étape consistera à réaliser le renforcement de l’ouvrage dans sa partie centrale au niveau du terre-plein central.
Afin de pouvoir engager la deuxième phase de travaux et pour assurer la sécurité des compagnons, la zone de chantier doit évoluée et ce, de nuit. Les équipes modifieront les voies de circulation et reprendront également le marquage de couleur jaune au sol. A noter que la vitesse y sera toujours abaissée à 70 km/h au lieu de 90km/h. Cette opération se fera en deux temps pour modifier chaque sens de circulation.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Durant les nuits du mercredi 22 au vendredi 24 avril, entre 21h et 6h, les équipes installeront la zone de chantier (au niveau du terre-plein central) dans le sens Béziers/Nîmes et modifieront la circulation sur la partie autoroutière concernée par les futurs travaux. Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, l’autoroute A709 sera fermée à la circulation entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et de Montpellier Sud (n°30).
Dans le sens Béziers / Nîmes :
- Fermeture de l’A709 entre l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et l’échangeur de Montpellier Sud (n°30).
- Les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas (n°32) et suivre l’itinéraire de déviation S16. Ainsi, ils retrouveront l’autoroute au niveau de l’échangeur de Montpellier Sud (n°30).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes et @A9Trafic