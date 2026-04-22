Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A709

Dans le cadre des futurs travaux du Contournement Ouest de Montpellier, VINCI Autoroutes vient de terminer la première phase de la rénovation du pont supportant l’autoroute A709, qui franchit la voie ferrée, reliant Sète à Tarascon, dans les deux sens de circulation. Elle a permis de mettre à niveau les dispositifs de retenue sur les côtés de l’ouvrage, d’ajouter une protection caténaire, de renforcer les murs d’appuis et de réaliser la réfection complète de l’étanchéité et de l’enrobé du tablier. La seconde étape consistera à réaliser le renforcement de l’ouvrage dans sa partie centrale au niveau du terre-plein central.

Afin de pouvoir engager la deuxième phase de travaux et pour assurer la sécurité des compagnons, la zone de chantier doit évoluée et ce, de nuit. Les équipes modifieront les voies de circulation et reprendront également le marquage de couleur jaune au sol. A noter que la vitesse y sera toujours abaissée à 70 km/h au lieu de 90km/h. Cette opération se fera en deux temps pour modifier chaque sens de circulation.