Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A7, A8, A52)

2 nuits, du lundi 20 au mercredi 22 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre les autoroutes A8 et A52.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 en empruntant la bretelle de l’échangeur de Fuveau (n°32) et pourront la récupérer l’autoroute A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).