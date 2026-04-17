Travaux
Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A7, A8, A52)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur son réseau autour de Marseille et d’Aix-en-Provence. Plusieurs fermetures ponctuelles sont prévues sur l’A8 et l’A52 incluant le noeud autoroutier A8/A52. Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces interventions auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 20 au vendredi 24 avril. En raison de travaux menés par la Métropole Aix- Marseille-Provence, l’autoroute A7 sera totalement fermée entre la L2 (A507) et la sortie hôpital Nord à Marseille, du samedi 18 avril à minuit au dimanche 19 avril à midi.
Noeud A8/A52, en direction de Toulon : fermeture de la bretelle d’insertion entre les autoroutes A8 et A52
2 nuits, du lundi 20 au mercredi 22 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre les autoroutes A8 et A52.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 en empruntant la bretelle de l’échangeur de Fuveau (n°32) et pourront la récupérer l’autoroute A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).
A52 en direction de Nice, Aix-en-Provence et Toulon
Echangeur de Belcodène (n°33) :
La nuit du mardi 21 avril, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 en empruntant l’échangeur de Fuveau en direction d’Aix-en-Provence ou Trets (n°33) en direction de Nice. En direction de Toulon, ils pourront récupérer l’A52 à La Destrousse (n°33.1).
Nœud A8/A52, en provenance de Toulon et en direction de Nice
2 nuits, du mardi 22 au jeudi 23 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’A52 et l’A8.
🚧DÉVIATION : en direction de Nice, les conducteurs devront emprunter l’A8 en direction d’Aix-en- Provence puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Fuveau (n°32) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de Nice.
A8 et nœud A8/A52, en direction de Nice : fermeture de l’autoroute A8 entre le noeud A8/A52 et Saint-Maximin
La nuit du jeudi 23 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A8 entre le noeud A8/A52 et l’échangeur de Saint-Maximin (n°34), incluant l’échangeur de Trets (n°33).
🚧DÉVIATION : en provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute en empruntant la bretelle de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’A52 afin de récupérer l’A8 via l’échangeur de Saint-Maximin (n°34). En provenance de Toulon, les conducteurs sortiront également à Belcodène pour récupérer l’A8 à Fuveau (n°32).
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
La nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Marseille.
Ce week-end sur l’A7 à Marseille
En raison de travaux pilotés par la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’autoroute A7 sera totalement fermée pendant 36 heures, dans les deux sens, du samedi 18 avril à minuit au dimanche 19 avril à midi, entre la L2 (A507) et la sortie Hôpital Nord à Marseille.
🚧DÉVIATION : il est conseillé aux usagers d’emprunter les autoroutes A50 et A55 afin de contourner Marseille et de suivre les signalisations mises en place aux entrées de l’A7. Les poids lourds de plus de 3,5 t devront contourner Marseille via les autoroutes A8 et A52. Les accès locaux resteront autorisés uniquement pour le trafic strictement local.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic