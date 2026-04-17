Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco (A8, A500)

4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 21h à 5h30 : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57).

🚧DÉVIATION : les véhicules souhaitant rejoindre l’autoroute A8 en direction de Nice ou de l’Italie, pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Est (n°55).