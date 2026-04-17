Travaux
Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco (A8, A500)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A500. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A500, incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57) ainsi que des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Villeneuve-Loubet Plage (n°46), Villeneuve-Loubet (n°47), Nice Est (n°55), Nice Saint Isidore (n°52), Nice Nord (n°54) et Roquebrune Cap Martin (n°58). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 20 au vendredi 24 avril, entre 21h et 5h30. Le passage d’un convoi exceptionnel sur l’autoroute A8 nécessitera également la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est (n°41), de 21h à 1h, mardi 21 avril.
A500, en provenance de Monaco : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco, et l’échangeur de Laghet (n°57)
4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 21h à 5h30 : fermeture de l’autoroute A500 incluant le tunnel de Monaco et l’échangeur de Laghet (n°57).
🚧DÉVIATION : les véhicules souhaitant rejoindre l’autoroute A8 en direction de Nice ou de l’Italie, pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Est (n°55).
A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Mougins (n°42) :
- La nuit du lundi 20 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie ainsi que de la bretelle d’entrée en direction d’Aix-en-Provence. L’accès depuis la pénétrante reste ouvert.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est (n°41).
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
La nuit du mercredi 22 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie en direction de l’Italie ainsi que de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence de 23h à 3h.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Nice Est (n°55) :
- La nuit du lundi 20 avril, de 2h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction d’Aix-en-Provence. La nuit du jeudi 23 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie.
- 🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids-lourds devront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57) afin d’opérer un demi-tour pour reprendre l’A8 en direction de l’Italie et sortir à Nice Est (n°55). En direction de l’Italie, tous les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Nice Est (n°55) en direction d’Aix-en-Provence puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Nord (n°54) afin de reprendre l’A8 en direction de l’Italie.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46) :
La nuit du mercredi 22 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).
Échangeur de Mandelieu Est (n°41) :
La nuit du mardi 21 avril, de 21h à 1h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Centre (n°40).
Échangeur de Carros (n°51.1) :
- La nuit du lundi 20 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en Provence
Échangeur de Nice Nord (n°54) :
- La nuit du mercredi 22 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée ainsi que de la bretelle de sortie de 21h à 23h.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Nord (n°54) en direction de l’Italie, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Est (n°55) pour reprendre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :
- 4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier débuté en avril se poursuivra jusqu’à début juin.
Les interventions seront menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence, pour une durée de six semaines.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 4 nuits, du lundi 22 au vendredi 24 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet Plage (n°46).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic