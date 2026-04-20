Travaux
Semaine du 20 avril 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise (A8, A50, A57)
VINCI Autoroutes mène plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8, A50 et A57. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, le tunnel de Toulon sera fermé ainsi que l’autoroute A57 entre Puget-Ville (n°10) et le noeud A57/A8. Sur l’autoroute A8, des modifications de circulation seront également à prévoir au niveau de l’échangeur de Saint-Maximin (n°34). Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 20 au vendredi 24 avril.
Autoroutes A50 et A57 dans l’agglomération Toulonnaise
Tunnel de Toulon, en direction de Marseille :
- 2 nuits, lundi 20 et jeudi 23 avril, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16).
Autoroute A50 et tunnel de Toulon, en direction de Nice :
- La nuit du lundi 20 avril, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 à partir de l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) et du tunnel de Toulon jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1). La nuit du mardi 21 avril, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 jusqu’à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).
- 🚧DÉVIATIONS : la nuit du lundi 20 avril, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Ouest (n°15) pour récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1). La nuit du mardi 21 avril, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 à Toulon Le Port (n°16) pour récupérer l’A57 à Saint-Jean-du-Var (n°1).
Autoroute A50, en direction de Marseille, aire de repos de Sanary Sud :
- Du lundi 20 avril à 8h au mardi 28 avril à 5h : fermeture en continu de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédentes Les Frères Lumières.
Autoroute A8 et nœud A8/A52, en direction de Nice : fermeture de l’autoroute A8 entre le nœud A8/A52 et Saint-Maximin
La nuit du jeudi 23 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A8 entre le noeud A8/A52 et l’échangeur de Saint-Maximin (n°34), incluant l’échangeur de Trets (n°33).
🚧DÉVIATION : en provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute en empruntant la bretelle de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’A52 ou Fuveau (n°32) sur l’A8 afin de récupérer l’autoroute A8 via l’échangeur de Saint-Maximin (n°34). En provenance de Toulon, les conducteurs sortiront également à Belcodène pour récupérer l’A8 à Fuveau (n°32).
Autoroute A57, en provenance de Toulon : fermeture de l’autoroute entre l’échangeur de Puget-Ville (n°10) et le nœud A57/A8
3 nuits du lundi 20 au jeudi 23 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion entre l’autoroute A57 et l’autoroute A8 en direction de Nice et d’Aix-en-Provence, incluant l’échangeur de Carnoules (n°11). Les bretelles d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10) seront également fermées en direction de l’autoroute A8. La nuit du jeudi 23 avril, l’autoroute sera fermée à compter de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13).
🚧DÉVIATION : en provenance de Toulon, les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Puget-Ville (n°10) sur l’autoroute A57. Afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aixen- Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). La nuit du jeudi 23 avril, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur Cannetdes- Maures (n°13).
Autoroute A57, en direction de Toulon, d’Aix-en Provence et de Nice
Échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) :
- 4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10) sur l’A57.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic