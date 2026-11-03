Semaine du 2 novembre 2026 : vos conditions de circulation dans le Var

La nuit du lundi 2 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’autoroute A50 après le tunnel de Toulon via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16).

2 nuits, du mercredi 4 au vendredi 6 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 jusqu’à l’échangeur de Châteauvallon (n°14).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Châteauvallon (n°14).