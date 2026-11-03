Travaux
Semaine du 2 novembre 2026 : vos conditions de circulation dans le Var
VINCI Autoroutes réalise des travaux d’entretien et de maintenance dans le tunnel de Toulon ainsi que sur les autoroutes A8, A50 et A57. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau du tunnel de Toulon ainsi que des échangeurs de Six-Fours-les-Plages (n°13) sur l’A50, des Adrets (n°39) sur l’A8 et de Solliès-Toucas (n°7) sur l’A57. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 2 au vendredi 6 novembre.
Autoroute A50/Tunnel de Toulon, en direction de Marseille
La nuit du lundi 2 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’autoroute A50 après le tunnel de Toulon via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16).
2 nuits, du mercredi 4 au vendredi 6 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 jusqu’à l’échangeur de Châteauvallon (n°14).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Châteauvallon (n°14).
Autoroute A50/Tunnel de Toulon, en direction de Nice
La nuit du lundi 2 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A50 depuis l’échangeur de Toulon Ouest (n°15) jusqu’à l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Ouest (n°15). Ils pourront récupérer l’autoroute A57 à Toulon Centre (n°17).
Échangeurs de Toulon Ouest / Brégaillon (n°15, 15a et 15b) La nuit du jeudi 5 novembre, de 21h30 à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Toulon le Port (n°16).
Autoroutes A50, en direction de Toulon
Échangeur de Six-Fours-les-Plages (n°13) La nuit du jeudi 5 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Châteauvallon (n°14).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur des Adrets (n°39) 3 nuits, du lundi 2 au jeudi 5 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée. La bretelle de sortie sera également fermée uniquement la nuit du mercredi 4 novembre.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Fréjus (n°38).
Autoroute A57, en direction du Cannet-des-Maures
Échangeur de Solliès-Toucas (n°7) 3 nuits, du mardi 3 au vendredi 6 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Zone Artisanale (n°8).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.