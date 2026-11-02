Semaine du 2 novembre 2026 : travaux d’entretien sur l'A46 sud

Au cours des nuits du lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2026, l’A46 sud sera fermée en direction du Nord, de 21h à 6h le lendemain, entre la bifurcation A7/A46/A47 (Ternay) et la bifurcation A43/A46 (Manissieux). L’ensemble des bretelles d’accès à l’A46 sud, depuis Communay sud (n°17) jusqu’à Saint-Priest Bel Air (n°11), seront également fermées sur cette tranche horaire pour tous les véhicules en direction de Paris. Les conducteurs en provenance de Saint-Etienne ou de Marseille et en direction de Paris ou de Grenoble seront invités à poursuivre sur l'A7 afin d'emprunter la D383 (périphérique de Saint-Fons) et suivre la destination de leur choix.

Pour les conducteurs qui se seraient arrêtés sur l’aire de Communay sud, un fléchage sera mis en place pour leur permettre de reprendre leur route.