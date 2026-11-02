Travaux
Semaine du 2 novembre 2026 : rénovation des chaussées de l’A9
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Narbonne et Leucate, se déroulera du 26 octobre au 28 mai 2027.
D’un montant de 23,5 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit permettra de rénover en profondeur 56 km de chaussées (25,5 km par sens de circulation ainsi que deux échangeurs complets). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Dans le cadre des préparatifs au basculement de chaussée mis en place dans le cadre de la rénovation de chaussées de l’A9, des travaux seront réalisés de nuit, du 26 octobre au 12 novembre 2026, afin de réduire les perturbations pour les usagers. Ces interventions entraîneront la fermeture de l’A9 entre Sigean et Leucate pendant deux nuits. Par la suite, le chantier se poursuivra en journée, sous circulation basculée, avec un trafic maintenu dans les deux directions sur les voies Narbonne-Perpignan.
Ainsi, au cours des nuits des 3 et 4 novembre, de 20h à 6h30, l’A9 sera fermée entre Sigean et Leucate pour tous les conducteurs en direction de Perpignan. La sortie sera donc obligatoire à Sigean (n°39).
Par conséquence :
- les conducteurs circulant sur l’A9 en direction de l’Espagne devront obligatoirement sortir à Sigean (n°39) et suivre l’itinéraire de substitution S3 pour récupérer l’A9 au niveau de Leucate (n°40) ;
- les conducteurs souhaitant rejoindre l’A9 depuis le secteur de Sigean en direction de l’Espagne devront suivre l’itinéraire de substitution S3 pour récupérer l’autoroute au diffuseur de Leucate (n°40).
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs.
Les conditions de circulation durant les travaux
Au droit de la zone de chantier, la circulation sera reportée sur les voies du sens opposé afin de permettre un passage à double sens et de sécuriser l’emprise des travaux, tant pour les usagers que pour les équipes intervenantes. Sur l’ensemble de la zone concernée, la vitesse sera temporairement limitée à 70 km/h, y compris les week-ends et les jours fériés.
Des fermetures nocturnes ponctuelles seront par ailleurs prévues pendant les travaux au niveau des échangeurs de Sigean (n°39) et Narbonne Sud (n°40) sur A9 afin de permettre la bonne progression du chantier.
Une chaussée rénovée en profondeur
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur l’ensemble des voies circulées (voies de droite, voie médiane et voie de gauche), ainsi que ceux de la couche de roulement.
Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage sur l’ensemble de ses chantiers de rénovation de chaussées. Sur chacune de ses opérations, VINCI Autoroutes veille ainsi à diminuer sa consommation de ressources naturelles et à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre, en limitant :
- la production de déchets ;
- le recours à des matériaux de carrières, en réutilisant au maximum les matériaux issus de l’ancienne chaussée ;
- le transport des matériaux par camion.
Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :
- le réemploi des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle ;
- la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier.
La section à rénover
La section de l'autoroute A9, située dans les Pyrénées-Orientales entre Narbonne et Leucate, est un axe stratégique aux niveaux national et international. Elle supporte un trafic dense au quotidien de 60 000 véhicules jours et connaît une affluence accrue lors des périodes estivales.
Les travaux confiés à l’entreprise Eurovia Grands Projets France, sont nécessaires afin de garantir la durabilité de la structure et d'assurer la sécurité des usagers de l'autoroute.