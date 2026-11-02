Semaine du 2 novembre 2026 : rénovation des chaussées de l’A9

Dans le cadre des préparatifs au basculement de chaussée mis en place dans le cadre de la rénovation de chaussées de l’A9, des travaux seront réalisés de nuit, du 26 octobre au 12 novembre 2026, afin de réduire les perturbations pour les usagers. Ces interventions entraîneront la fermeture de l’A9 entre Sigean et Leucate pendant deux nuits. Par la suite, le chantier se poursuivra en journée, sous circulation basculée, avec un trafic maintenu dans les deux directions sur les voies Narbonne-Perpignan.

Ainsi, au cours des nuits des 3 et 4 novembre, de 20h à 6h30, l’A9 sera fermée entre Sigean et Leucate pour tous les conducteurs en direction de Perpignan. La sortie sera donc obligatoire à Sigean (n°39).



Par conséquence :

les conducteurs circulant sur l’A9 en direction de l’Espagne devront obligatoirement sortir à Sigean (n°39) et suivre l’itinéraire de substitution S3 pour récupérer l’A9 au niveau de Leucate (n°40) ;

les conducteurs souhaitant rejoindre l’A9 depuis le secteur de Sigean en direction de l’Espagne devront suivre l’itinéraire de substitution S3 pour récupérer l’autoroute au diffuseur de Leucate (n°40).

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs.