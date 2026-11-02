Travaux
Semaine du 2 novembre 2026 : Rénovation de signalisation au niveau de la bifurcation A9/A54
VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation.
Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner la fermeture nocturne, et partielle de 22h à 6h le lendemain, des échangeurs de Nîmes Ouest (A9) au cours de la nuit du lundi 2 novembre 2026 et de Nîmes centre (A54) au cours de la nuit du jeudi 5 novembre 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation au cours de la nuit du lundi 2 novembre 2026
Fermeture des bretelles d’entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Arles et d’Orange :
- les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A54 en direction d�’Arles depuis ce secteur pourront le faire à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1), sur l’autoroute A54 ;
- en direction d’Orange, ils devront rejoindre l’échangeur Nîmes Est (n°24), sur l’autoroute A9.
Fermeture de la bretelle de bifurcation A9/A54 pour les véhicules en provenance d’Orange et en direction d’Arles. Les conducteurs concernés devront sortir à l’échangeur de Nîmes-Est (n°24), suivre la D6086 en direction d’Avignon, puis la RD135 en direction de Montpellier, la D6113, la D442 et la D442A pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) en direction d’Arles.
Conditions de circulation au cours de la nuit du jeudi 5 novembre 2026
Fermeture des bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Nîmes centre (n°1) pour les véhicules en direction d’Arles :
- les conducteurs en provenance de Lyon/Montpellier pourront
- sortir à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sur l’A54 et suivre la D442A puis la D442 en direction de Nîmes
- ou sortir à l’échangeur Nîmes Est (n°24) sur l’A9 et suivre l’itinéraire Bis de Montpellier via la D6086 en direction d'Avignon puis la D135 en direction de Montpellier, puis la D42 en direction de Nîmes.
- les conducteurs pourront emprunter l’A54 en direction d’Arles via les échangeurs de Nîmes Ouest (n°24) ou de de Nîmes Garons (n°2) (suivre la D42, puis la D442 en direction de Garons).