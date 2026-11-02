Semaine du 2 novembre 2026 : Rénovation de signalisation au niveau de la bifurcation A9/A54

Fermeture des bretelles d’entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Arles et d’Orange :

les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A54 en direction d�’Arles depuis ce secteur pourront le faire à l’échangeur de Nîmes Centre (n°1), sur l’autoroute A54 ;

en direction d’Orange, ils devront rejoindre l’échangeur Nîmes Est (n°24), sur l’autoroute A9.



Fermeture de la bretelle de bifurcation A9/A54 pour les véhicules en provenance d’Orange et en direction d’Arles. Les conducteurs concernés devront sortir à l’échangeur de Nîmes-Est (n°24), suivre la D6086 en direction d’Avignon, puis la RD135 en direction de Montpellier, la D6113, la D442 et la D442A pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) en direction d’Arles.