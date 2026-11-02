Semaine du 2 novembre 2026 : fermetures au niveau du Duplex A86

La Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) effectue des travaux au niveau du raccordement de Rueil-Malmaison qui impacteront un des accès au Duplex ainsi que la circulation dans le tunnel au cours de quatre nuits, du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2026, de 21h à 6h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place afin d’accompagner les conducteurs.