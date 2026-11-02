Travaux
Semaine du 2 novembre 2026 : fermetures au niveau du Duplex A86
La Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF) effectue des travaux au niveau du raccordement de Rueil-Malmaison qui impacteront un des accès au Duplex ainsi que la circulation dans le tunnel au cours de quatre nuits, du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2026, de 21h à 6h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place afin d’accompagner les conducteurs.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Compte tenu des travaux programmés par la Direction des routes d’Île-de-France, au cours des 4 nuits du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2026, de 21h à 6h, les conditions de circulation seront modifiées dans le secteur de Rueil-Malmaison / Nanterre / La Défense.
- Dans le Duplex A86 et en direction de Nanterre / La Défense :
- Fermeture de la sortie en direction de Nanterre / La Défense.
- La sortie n°34 en direction de Rueil-Malmaison sera par conséquent obligatoire.
- En provenance de Nanterre :
- Fermeture de l’accès à l’A86 extérieur (A86E) en direction du Duplex A86.
- Pour les conducteurs venant de Rueil centre et souhaitant rejoindre le Duplex A86 : emprunter la bretelle d’entrée qui arrive de Rueil-Malmaison.
Ces informations étant susceptibles d'évoluer en raison des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.