Semaine du 2 novembre 2026 : A85 - Travaux d’entretien de chaussée

Une fermeture totale de l’échangeur de Saint-Aignan (n°12) est à prévoir au cours des nuits du lundi 2 et du mardi 3 novembre 2026, de 20h à 7h le lendemain. Elle implique les restrictions de circulation suivantes :

les conducteurs en provenance de Tours souhaitant rejoindre le secteur de Saint-Aignan devront emprunter la sortie Bléré (n°11) et suivre la RD31 et la RD976 ;

les conducteurs en provenance de Vierzon dont la hauteur du véhicule est inférieure à 4,05m devront emprunter la sortie Selles-sur-Cher (n°13) puis la RD956 et la RD976 pour rejoindre ce secteur ;

les conducteurs en provenance de Vierzon dont la hauteur du véhicule est supérieure à 4,05m devront emprunter la sortie Selles-sur-Cher (n°13) puis la RD956, la RD675 et la RD976 ;

les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis Saint-Aignan en direction de Tours devront rejoindre l’échangeur de Bléré (n°11) via la RD976 et la RD31 ;

les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis Saint-Aignan en direction de Vierzon et dont la hauteur du véhicule est inférieure à 4,05m devront emprunter l’échangeur de Selles-sur-Cher (n°13) via la RD976 et la RD956 ;

ceux dont la hauteur du véhicule est supérieure à 4,05m devront rejoindre l’échangeur de Selles-sur- Cher (n°13) via la RD976, la RD675 et la RD956.



Conseils de circulation

VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’autoroute A85. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.