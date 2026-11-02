Travaux
Semaine du 2 novembre 2026 : A85 - Travaux d’entretien de chaussée
Dans le cadre des travaux d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes procède à la rénovation des chaussées sur l’A85, entre les échangeurs de Bléré (n°11) et de Selles-sur-Cher (n°13). Pour tenir compte de contraintes techniques et de conditions météorologiques défavorables la semaine dernière, le planning initialement annoncé a dû être modifié.
Dans ce cadre, une fermeture complète de l’échangeur de Saint-Aignan (n°12) est à prévoir de nuit les lundi 2 et mardi 3 novembre 2026. Ces travaux s’inscrivent dans le programme d’entretien courant permettant de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A85. Les opérations, menées depuis le 7 septembre et jusqu’au 4 novembre 2026, visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée
Vos conditions de circulation ?
Une fermeture totale de l’échangeur de Saint-Aignan (n°12) est à prévoir au cours des nuits du lundi 2 et du mardi 3 novembre 2026, de 20h à 7h le lendemain. Elle implique les restrictions de circulation suivantes :
- les conducteurs en provenance de Tours souhaitant rejoindre le secteur de Saint-Aignan devront emprunter la sortie Bléré (n°11) et suivre la RD31 et la RD976 ;
- les conducteurs en provenance de Vierzon dont la hauteur du véhicule est inférieure à 4,05m devront emprunter la sortie Selles-sur-Cher (n°13) puis la RD956 et la RD976 pour rejoindre ce secteur ;
- les conducteurs en provenance de Vierzon dont la hauteur du véhicule est supérieure à 4,05m devront emprunter la sortie Selles-sur-Cher (n°13) puis la RD956, la RD675 et la RD976 ;
- les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis Saint-Aignan en direction de Tours devront rejoindre l’échangeur de Bléré (n°11) via la RD976 et la RD31 ;
- les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis Saint-Aignan en direction de Vierzon et dont la hauteur du véhicule est inférieure à 4,05m devront emprunter l’échangeur de Selles-sur-Cher (n°13) via la RD976 et la RD956 ;
- ceux dont la hauteur du véhicule est supérieure à 4,05m devront rejoindre l’échangeur de Selles-sur- Cher (n°13) via la RD976, la RD675 et la RD956.
Conseils de circulation
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’autoroute A85. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.