Semaine du 2 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise sur l'A50, l'A57 et l'A8

Autoroutes A50, A57, en direction de Marseille :

4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon. La nuit du mardi 3 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie de La Valette Nord (n°5). La nuit du mercredi 4 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’A57 entre les échangeurs de La Valette Nord (n°5) et La Valette Centre (n°3).

🚧DÉVIATIONS : la nuit du mercredi 4 mars, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Nord (n°5) et récupérer l’A50 à La Valette Centre (n°3).

Autoroutes A50, A57, en direction de Nice :

La nuit du lundi 2 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’autoroute A50 et A57 entre les échangeurs de Toulon Ouest (n°15) et de La Valette Sud (n°4), incluant le tunnel de Toulon. La nuit du jeudi 5 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et le noeud A57/A570, incluant l‘aire de services de La bigue. Le tunnel de Toulon sera également fermé les nuits du mardi 3 et mercredi 4 mars.

🚧DÉVIATION : afin d’éviter le tunnel de Toulon, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16) et récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17). La nuit du lundi 2 mars, les conducteurs ne pourront récupérer l’A57 qu’au niveau de l’échangeur de La Valette Sud (n°4). En plus de la déviation du tunnel, la nuit jeudi 5 mars, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3). Les conducteurs souhaitant remonter vers l’A8 pourront récupérer l’A57 via l’A570.