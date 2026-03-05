Travaux
Semaine du 2 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise sur l'A50, l'A57 et l'A8
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50, A57 et A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation dans l’agglomération Toulonnaise incluant la fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens, ainsi qu’au niveau du noeud A57/A570 et de l‘échangeur des Adrets (n°39) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 21h à 6h.
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et tunnel de Toulon
Autoroutes A50, A57, en direction de Marseille :
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon. La nuit du mardi 3 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie de La Valette Nord (n°5). La nuit du mercredi 4 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’A57 entre les échangeurs de La Valette Nord (n°5) et La Valette Centre (n°3).
🚧DÉVIATIONS : la nuit du mercredi 4 mars, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Nord (n°5) et récupérer l’A50 à La Valette Centre (n°3).
Autoroutes A50, A57, en direction de Nice :
La nuit du lundi 2 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’autoroute A50 et A57 entre les échangeurs de Toulon Ouest (n°15) et de La Valette Sud (n°4), incluant le tunnel de Toulon. La nuit du jeudi 5 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et le noeud A57/A570, incluant l‘aire de services de La bigue. Le tunnel de Toulon sera également fermé les nuits du mardi 3 et mercredi 4 mars.
🚧DÉVIATION : afin d’éviter le tunnel de Toulon, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16) et récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17). La nuit du lundi 2 mars, les conducteurs ne pourront récupérer l’A57 qu’au niveau de l’échangeur de La Valette Sud (n°4). En plus de la déviation du tunnel, la nuit jeudi 5 mars, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Centre (n°3). Les conducteurs souhaitant remonter vers l’A8 pourront récupérer l’A57 via l’A570.
Noeud A57/A570
La nuit du mardi 3 mars, de 21h30 à 6h : fermeture de l’A57 en provenance du Cannet-des-Maures vers Toulon avec sortie obligatoire vers Hyères et fermeture de la bretelle en provenance de Hyères et en direction de Nice.
🚧DÉVIATION : en direction de Toulon, les conducteurs pourront sortir via l’échangeur de la Bastide verte (n°6) sur l’A570 afin de rejoindre l’A57. En direction de Nice, les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur de La Farlède (n°6) sur l’autoroute A57.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur des Adrets (n°39) :
La nuit du lundi 2 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur Fréjus (n°38) ou la sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic