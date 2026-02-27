Semaine du 2 mars 2026 : fermetures nocturnes entre Langeais et Bourgueil sur l'A85

Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A85. Les opérations, menées du 2 mars au 23 avril 2026, visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.

Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 52 km, selon les étapes suivantes :