Semaine du 2 mars 2026 : fermetures nocturnes entre Langeais et Bourgueil sur l'A85
A compter du lundi 2 mars et jusqu’au jeudi 23 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A85, entre la barrière de Restigné et l’échangeur de Saumur (n°3), soit 52 km dans les deux sens de circulation. Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’entretien courant afin de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers de l’A85. Des fermetures nocturnes ponctuelles de l’autoroute A85, entre les échangeurs de Langeais (n°7) et de Bourgueil (n°5) sont à prévoir ainsi qu’une fermeture totale de ces deux échangeurs. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
En quoi consistent ces travaux ?
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A85. Les opérations, menées du 2 mars au 23 avril 2026, visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Il s’agit de rénover la couche de roulement dans les deux sens de circulation sur 52 km, selon les étapes suivantes :
- Fabrication et application d’une nouvelle couche de roulement sur l’ensemble des voies.
- Réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Ces travaux sont réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation en semaine, du lundi 8h au vendredi 6h. Des fermetures ponctuelles de nuit de l’autoroute A85, entre les échangeurs de Langeais (n°7) et de Bourgueil (n°5), sont à prévoir dans chaque sens de circulation ainsi que des fermetures totales de ces deux échangeurs. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
- Les nuits du lundi 2 au jeudi 5 mars 2026, de 20h à 6h30 le lendemain, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Langeais (n°7) sur l’A85 pour les véhicules en provenance de Tours et circulant en direction d’Angers. L’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur de Langeais (n°7) pour les véhicules circulant en direction d’Angers :
- Les conducteurs en provenance de Tours souhaitant poursuivre leur trajet vers Angers devront suivre la D952 et la D749 pour reprendre l’A85 à l’entrée Bourgueil (n°5).
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Langeais (n°7) en direction d’Angers devront rejoindre l’entrée Bourgueil (n°5) via la D952 et la D749.
- Les nuits du lundi 9 mars au jeudi 12 mars 2026, de 20h à 6h30 le lendemain, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Bourgueil (n°5) sur l’A85 pour les véhicules en provenance d’Angers et circulant en direction de Tours. L’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur de Bourgueil (n°5) pour les véhicules circulant en direction de Tours :
- Les conducteurs en provenance d’Angers souhaitant poursuivre leur trajet vers Tours devront suivre la D749 et la D952 pour reprendre l’A85 à l’entrée Langeais (n°7).
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Bourgueil (n°5) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Langeais (n°7) via la D952 et la D749.
- Du mercredi 18 mars 6h au vendredi 20 mars 2026 12h, l’échangeur de Bourgueil (n°5) sera totalement fermé. De même, les aires de repos de Chouzé-sur-Loire et de Saint-Nicolas de Bourgueil seront fermées :
- Les conducteurs en provenance d’Angers souhaitant quitter l’A85 pour rejoindre le secteur de Bourgueil (n°5) devront emprunter la sortie Saumur (n°3) et suivre la D10, la D35 et la D749 pour rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis le secteur de Bourgueil (n°5) en direction d’Angers devront rejoindre l’entrée Saumur (n°3) via la D749, la D35 et la D10.
- Les conducteurs en provenance de Tours souhaitant rejoindre le secteur de Bourgueil (n°5) depuis l’A85 devront emprunter la sortie Langeais (n°7) et suivre la D952 et la D749.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis le secteur de Bourgueil (n°5) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Langeais (n°7) via la D749 et la D952.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A85Trafic