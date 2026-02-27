Semaine du 2 mars 2026 : fermetures des échangeurs de Gallargues et de Lunel sur l'A9

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier jusqu’en juin 2026.

Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Gallargues et de Lunel, sur l’A9, pour permettre la bonne progression du chantier.

Nuit du lundi 2 mars 2026, de 21h à 6h : Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction d’Orange et de la sortie en provenance de Montpellier :

Les conducteurs devront quitter l’A9 à l’échangeur de Lunel (n°27) et suivre l’itinéraire de substitution S6 du Plan de Gestion du Trafic 34 pour rejoindre la ville de Gallargues.

Les conducteurs désirant emprunter l’A9 vers Nîmes pourront le faire en suivant la D6313 en direction d’Arles puis les D6572, D135 en direction de Nîmes, D6113, D442 et D442A jusqu’à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sur l’A54.

Nuits du mardi 3 et du mercredi 4 mars 2026, de 21h à 6h : Fermeture de l’entrée de l’échangeur de Gallargues (n°26) en direction de Montpellier et de la sortie en provenance d’Orange

Les conducteurs désirant emprunter l’A9 vers Montpellier pourront le faire en suivant l’itinéraire de substitution S5 jusqu’à l’échangeur de Lunel (n°27).

Les conducteurs en provenance d’Orange, devront emprunter l’A54 depuis la bifurcation A9/A54 pour sortir à l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) et suivre l’itinéraire Bis de Montpellier en empruntant les D442A, D442, D6113, D135, D6572, D6313 en direction de Montpellier pour rejoindre la ville de Gallargues.

