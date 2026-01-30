Travaux
Semaine du 2 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes poursuit des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8, A50 ainsi qu’au niveau du nœud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7) ainsi que des modifications de circulation au niveau du noeud A8/A51 et de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 2 au vendredi 6 février.
A50 en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyrsur- Mer (n°10).
Noeud A8/A51, en direction de Marseille et de Gap
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille et de Gap.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.
A8, en direction de Lyon
Échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b)
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille ou de Gap.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic