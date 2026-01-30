Travaux

Semaine du 2 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Publié le 30 janvier 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44) et de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h.

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence

  • Échangeur d’Antibes (n°44) :

 

4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie. 

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).

 

  • Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :

 

2 nuits, du lundi 2 au mercredi 4 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie. 

 

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic