Semaine du 2 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Échangeur d’Antibes (n°44) :

4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).

Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :

2 nuits, du lundi 2 au mercredi 4 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :