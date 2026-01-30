Travaux
Semaine du 2 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44) et de Roquebrune-Cap-Martin (n°58). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
- Échangeur d’Antibes (n°44) :
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).
- Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :
2 nuits, du lundi 2 au mercredi 4 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de Menton (n°59).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic