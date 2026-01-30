Travaux
Semaine du 2 février 2026 : travaux à prévoir sur l'A7 entre Orange centre et Avignon nord
VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroule actuellement, jusqu’à la fin du printemps 2026. Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon avec une sortie obligatoire à l’échangeur de d’Avignon-le Pontet (n°23) au cours des nuits du mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 février 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation durant les travaux
La sortie sera obligatoire et l'entrée interdite pour les véhicule en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23) les nuits du mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 février 2026, de 21h à 6h.
Les conducteurs en provenance de Marseille en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-Sud (n°22).
De fait la sortie Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en provenance de Marseille
Le planning des travaux
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, avec la mise en place de basculements de circulation en mode 2x2 voies. De nuit, ils seront menés à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense avec la mise en place de basculement de circulation en mode 2x1 voie. Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, jusqu’au vendredi 26 juin 2026.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic