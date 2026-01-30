Semaine du 2 février 2026 : fermetures de nuit de l’échangeur de Nîmes Ouest

Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :

Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende pour rejoindre l’échangeur Nîmes Ouest (n°25).

Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.

Par ailleurs, au cours de la nuit du mercredi 4 février :

Fermeture de la bretelle de sortie en provenance d’Arles sur l’A54 et en direction du péage de Nîmes Ouest : les conducteurs seront invités à sortir à l’échangeur Nîmes-centre n°1 sur l’A54 pour suivre la RD42, en direction de Nîmes centre, puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction l’échangeur de Nîmes Ouest n°25.

Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 en direction de Arles sur l’A54 et en direction d’Orange sur l’A9 seront invités à rejoindre l’échangeur de Nîmes Est n° 24. Ceux qui souhaitent rejoindre l'A54 devront suivre le Bis de Montpellier, la D6086, la D135, la D6113, D442 et D442A pour reprendre l'autoroute A54 au droit de l'échangeur Garons (n°2).

De même, au cours de la nuit du jeudi 5 février :

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange : les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 et en direction d’Orange seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles, de sortir à l’échangeur Nîmes-centre, puis faire demi-tour au giratoire après le péage et reprendre l’autoroute A54 en direction d’Orange.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :