Semaine du 2 février 2026 : fermetures au niveau de l’échangeur de Tournay sur l'A64

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du mardi 3 au jeudi 5 février 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Tournay (n°14) sur l’A64. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite une fermeture temporaire de l’échangeur dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.