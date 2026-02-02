Travaux
Semaine du 2 février 2026 : fermetures au niveau de l’échangeur de Tournay sur l'A64
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du mardi 3 au jeudi 5 février 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Tournay (n°14) sur l’A64. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite une fermeture temporaire de l’échangeur dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du mardi 3 au jeudi 5 février 2026
Dès 9h, le mardi 3 février 2026 et jusqu’au jeudi 5 février 2026 à 9h, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Tournay (n°14) seront fermées dans les 2 sens de circulation.
En conséquence :
Les usagers circulant en véhicules légers sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Tournay en sortant à l’échangeur de Capvern (n°15) pour suivre l’itinéraire S34.
- Les conducteurs de poids lourds circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Tournay en sortant à l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) pour suivre l’itinéraire S31.
- Les usagers VL et PL circulant sur la RD817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) en suivant l’itinéraire S32.
- Les usagers VL et PL circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Tournay en sortant à l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) pour suivre l’itinéraire S31.
- Les usagers circulant en véhicules légers sur la RD817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis l’échangeur de Capvern (n°15) en suivant l’itinéraire S33.
- Les conducteurs de poids lourds circulant sur la RD817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse en suivant l’itinéraire S32 en direction de Bayonne pour prendre l’A64 à l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) pour reprendre aussitôt l’A64 en direction de Toulouse.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic