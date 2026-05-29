Semaine du 1er juin 2026 : vos conditions de circulation entre Montaigu et Sainte-Hermine (A83)

Dès 8h le lundi 1er juin, et jusqu’au mardi 2 juin 2026 à 22h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Sainte-Hermine (n°7) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Nantes uniquement.

Dès 8h le lundi 1er juin, et jusqu’au mercredi 3 juin 2026 à 22h, l’aire de service de Vendée sera fermée en direction de Nantes uniquement pour tous les conducteurs.

Dès 22h le mercredi 3 juin, et jusqu’au vendredi 5 juin 2026 à 12h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Chantonnay (n°6) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Nantes uniquement.

Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :