Travaux
Semaine du 1er juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), d’Antibes (n°44), Villeneuve-Loubet (n°47), Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Saint-Isidore (n°52), Nice Nord (n°54), Nice Est (n°55), Menton (n°59). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 1er juin au vendredi 5 juin, entre 20h et 5h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Echangeur de Mougins (n°42) :
- La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu-est (n°41)
- La nuit du mardi 2 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie, ainsi que des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation. La bretelle d’entrée « Ortelli » en direction de Nice, restera accessible.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu-est (n°41) et la bretelle d’entrée de ce même échangeur en direction d’Aix-en-Provence.
- La nuit du jeudi 4 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence, ainsi que des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation. La bretelle d’entrée « Ortelli » en direction de Nice, restera accessible.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu-est (n°41) et la bretelle d’entrée de ce même échangeur en direction d’Aix-en-Provence.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Echangeur de Menton (n°59) :
- Deux nuits du lundi 1er au mercredi 3 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Monaco (n°56) par l’A500. Ils pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune Cap Martin (n°58) puis opérer un demi-tour pour récupérer l’autoroute A8 en direction de l’Italie et sortir à Menton (n°59).
Echangeur de Nice Est (n°55) :
- La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter l’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds pourront emprunter l’entrée de l’échangeur de Nice est (n°55) en direction de l’Italie puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Laghet (n°57). Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Nord (n°54).
Echangeur de Saint-Laurent du Var (n°49) :
- La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Ouest (n°50).
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Echangeur de Nice Nord (n°54) :
- La nuit du mardi 2 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie La nuit du jeudi 4 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55). Les poids-lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Saint Isidore (n°52) en direction d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Ouest (n°50) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie.
Echangeur d’Antibes (n°44) :
- La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Mougins (n°42).
Aire de services de Mougins :
- La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h : fermeture de l’aire.
- Les conducteurs pourront s’arrêter à l’aire de services suivante – Aire de Canaver
Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence
VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à début juin.
Les interventions sont menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.
Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :
- 4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 juin : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Echangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
- La nuit du mercredi 3 juin, de 20h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Aire de repos de Piccolaret et aire de services de la Côte d’Azur :
- La nuit du mardi 2 juin, de 21h à 5h : fermeture des aires.
- Les conducteurs pourront s’arrêter à l’aire de services précédente – Aire de l’Estérel
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic