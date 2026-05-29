Travaux

Semaine du 1er juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

Publié le 29 mai 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), d’Antibes (n°44), Villeneuve-Loubet (n°47), Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Saint-Isidore (n°52), Nice Nord (n°54), Nice Est (n°55), Menton (n°59). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 1er juin au vendredi 5 juin, entre 20h et 5h.

Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence

Echangeur de Mougins (n°42) :

  • La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie.

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu-est (n°41) 

     

  • La nuit du mardi 2 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’Italie, ainsi que des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation. La bretelle d’entrée « Ortelli » en direction de Nice, restera accessible.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu-est (n°41) et la bretelle d’entrée de ce même échangeur en direction d’Aix-en-Provence.

 

  • La nuit du jeudi 4 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence, ainsi que des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation. La bretelle d’entrée « Ortelli » en direction de Nice, restera accessible.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu-est (n°41) et la bretelle d’entrée de ce même échangeur en direction d’Aix-en-Provence.

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence

Echangeur de Menton (n°59) :

  • Deux nuits du lundi 1er au mercredi 3 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Monaco (n°56) par l’A500. Ils pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune Cap Martin (n°58) puis opérer un demi-tour pour récupérer l’autoroute A8 en direction de l’Italie et sortir à Menton (n°59). 

 

Echangeur de Nice Est (n°55) :

  • La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter l’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds pourront emprunter l’entrée de l’échangeur de Nice est (n°55) en direction de l’Italie puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Laghet (n°57). Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Nord (n°54).

 

Echangeur de Saint-Laurent du Var (n°49) :

  • La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Ouest (n°50).

 

Echangeur de Nice Nord (n°54) :

  • La nuit du mardi 2 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie La nuit du jeudi 4 juin, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55). Les poids-lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Saint Isidore (n°52) en direction d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Ouest (n°50) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie. 

 

Echangeur d’Antibes (n°44) :

  • La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Mougins (n°42).

 

Aire de services de Mougins :

  • La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h : fermeture de l’aire. 
  • Les conducteurs pourront s’arrêter à l’aire de services suivante – Aire de Canaver

Confortement d’un mur de soutènement de l’A8 à Villeneuve-Loubet, en direction d’Aix-en-Provence

VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à début juin. 

 

Les interventions sont menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence. 

 

Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :

  • 4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 juin : fermeture de la bretelle d’entrée.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet Plage (n°46).

Autoroute A8, en direction de l’Italie

Echangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :

  • La nuit du mercredi 3 juin, de 20h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51). 

 

Aire de repos de Piccolaret et aire de services de la Côte d’Azur :

  • La nuit du mardi 2 juin, de 21h à 5h : fermeture des aires. 
  • Les conducteurs pourront s’arrêter à l’aire de services précédente – Aire de l’Estérel

 


Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :

 

• Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
• Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
• Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic

 