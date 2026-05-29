Semaine du 1er juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

VINCI Autoroutes réalise actuellement des travaux de confortement d’un mur de soutènement de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Situé à hauteur de l’avenue de Bel Air, à Villeneuve-Loubet, ce chantier se poursuivra jusqu’à début juin.

Les interventions sont menées en journée, du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés. Elles nécessitent la mise en place d’une circulation alternée sur l’avenue de Bel Air, ainsi que la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) en direction d’Aix-en-Provence.

Échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) :