Travaux
Semaine du 1er juin 2026 : travaux d’entretien et de maintenance sur l'A46 sud
Au cours des quatre nuits du lundi 1er juin au jeudi 4 juin 2026 inclus, VINCI Autoroutes effectuera des travaux d’entretien sur l’A46 sud. Différentes opérations seront mises en oeuvre conjointement afin de limiter la durée des travaux : remise en état des glissières de sécurité, fauchage mécanique des espaces verts, balayage mécanique et entretien des assainissements. Bien qu’effectuées de nuit, ces opérations nécessiteront une fermeture totale de l’A46 sud, entre 21h et 6h le lendemain, pour tous les véhicules circulant en direction de Paris. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des nuits du lundi 1er au jeudi 4 juin 2026 inclus, l’ensemble des bretelles d’accès à l’A46 sud, depuis Communay sud (n°17) jusqu’à Saint-Priest Bel Air (n°11), seront fermées de 21h à 6h pour tous les véhicules en direction de Paris. Les conducteurs en provenance de Saint-Etienne ou de Marseille et souhaitant circuler en direction de Paris ou de Grenoble, seront invités à poursuivre sur l’A7 afin d’emprunter la D383 (périphérique de Saint-Fons) puis suivre la destination de leur choix. Pour les conducteurs qui se seraient arrêtés avant 20h sur l’aire de Communay sud, un fléchage sera mis en place pour leur permettre de reprendre leur route.
Au cours de la nuit du lundi 1er juin au mardi 2 juin 2026, entre 21h et 6h le lendemain, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Priest centre (n°12) seront également fermées pour tous les conducteurs en direction de Marseille. Par conséquent :
- les automobilistes souhaitant emprunter l’A46 devront rejoindre l’échangeur de Mions (n°13) en suivant la D318, puis la route de Mions, la rue du 13 août 1944 et enfin la rue Mangetemps ;
- pour rejoindre le secteur depuis l’A46, ils devront sortir à l’échangeur de St Priest-Bel Air (n°11) et suivre l’itinéraire S1 via la D148 et la RD518.