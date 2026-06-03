Semaine du 1er juin 2026 : travaux d’entretien et de maintenance sur l'A46 sud

Au cours des nuits du lundi 1er au jeudi 4 juin 2026 inclus, l’ensemble des bretelles d’accès à l’A46 sud, depuis Communay sud (n°17) jusqu’à Saint-Priest Bel Air (n°11), seront fermées de 21h à 6h pour tous les véhicules en direction de Paris. Les conducteurs en provenance de Saint-Etienne ou de Marseille et souhaitant circuler en direction de Paris ou de Grenoble, seront invités à poursuivre sur l’A7 afin d’emprunter la D383 (périphérique de Saint-Fons) puis suivre la destination de leur choix. Pour les conducteurs qui se seraient arrêtés avant 20h sur l’aire de Communay sud, un fléchage sera mis en place pour leur permettre de reprendre leur route.



Au cours de la nuit du lundi 1er juin au mardi 2 juin 2026, entre 21h et 6h le lendemain, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Priest centre (n°12) seront également fermées pour tous les conducteurs en direction de Marseille. Par conséquent :