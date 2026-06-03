Travaux
Semaine du 1er juin 2026 : travaux de rénovation sur l'A7
Publié le 03 juin 2026
Le Conseil départemental du Vaucluse va procéder à des travaux de rénovation au niveau du carrefour de Bonpas, situé à proximité de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Ces travaux se dérouleront au cours des quatre nuits, du lundi 1er juin au jeudi 4 juin 2026 inclus, de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront la fermeture de cet échangeur sur l’A7 sur cette plage horaire. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des nuits du lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 et du jeudi 4 juin 2026, de 22h à 6h le lendemain, l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard (n°24) sera fermé. Par conséquent :
- pour rejoindre l’A7 depuis ce secteur :
- en direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la D907 en direction d’Avignon, puis la D942 afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur d’Avignon centre / Le Pontet (n°23) ;
- en direction de Marseille : les conducteurs devront prendre l’autoroute à l’échangeur de Cavaillon (n°25), en empruntant la D907, la D7n, la D24 route de Cabanes, puis la D26 et enfin la D99.
- pour rejoindre le secteur d’Avignon centre / Châteaurenard :
- en provenance de Lyon : les conducteurs devront sortir à Avignon centre / Le Pontet (n°23) puis suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 ;
- en provenance de Marseille : les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Cavaillon (n°25) en empruntant la D907, la D7n, la D24 route de Cabannes, puis la D26 et enfin la D99.