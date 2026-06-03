Semaine du 1er juin 2026 : travaux de rénovation sur l'A7

Le Conseil départemental du Vaucluse va procéder à des travaux de rénovation au niveau du carrefour de Bonpas, situé à proximité de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Ces travaux se dérouleront au cours des quatre nuits, du lundi 1er juin au jeudi 4 juin 2026 inclus, de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront la fermeture de cet échangeur sur l’A7 sur cette plage horaire. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.