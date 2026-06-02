Semaine du 1er juin 2026 : travaux de fauchage sur l'A89

Au cours des deux nuits du lundi 1er juin et mardi 2 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de l’Arbresle (n°36) sera fermé. Par conséquent : pour rejoindre l’A89 depuis ce secteur :

en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire de substitution S22 en empruntant la D307 jusqu’à l’échangeur de Tarare est (n°35) ;

en direction de Lyon, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire de substitution S23 et emprunter la D307 jusqu’à l’échangeur La Tour-de-Salvagny/Lentilly (n°38) ;



pour rejoindre ce secteur depuis l’A89 :

en direction de Clermont-Ferrand, ils pourront suivre l’itinéraire de substitution S24, sortir à l’échangeur La Tour-de-Salvagny/Lentilly (n°38) et emprunter la D307 ;

en direction de Lyon, ils pourront suivre l’itinéraire de substitution S21 en sortant à l’échangeur Tarare est (n° 35) et emprunter la D307 en direction de Bully.



Au cours de la nuit du mercredi 3 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Tarare est (n°35) sera fermé. Par conséquent : pour rejoindre l’A89 depuis ce secteur :

en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire S20 en empruntant la D307 pour rejoindre l’A89 à l’échangeur de l’Arbresle (n°36) ;

en direction de Lyon, il faudra suivre l’itinéraire S21 en empruntant la D307 jusqu’à l’échangeur de l’Arbresle (n°36) ;



pour rejoindre ce secteur depuis l’A89 :

en direction de Clermont-Ferrand, ils pourront suivre l’itinéraire S22 en sortant à l’échangeur de l’Arbresle (n° 36) pour emprunter la D307 en direction de Tarare ;

en direction de Lyon, il faudra suivre l’itinéraire de substitution S19 en sortant à l’échangeur de Tarare centre (n° 34) pour emprunter la D307 en direction de Tarare.



Au cours de la nuit du jeudi 4 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Tarare centre (n°34) sera fermé. Par conséquent :