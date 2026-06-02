Travaux
Semaine du 1er juin 2026 : travaux de fauchage sur l'A89
Au cours de quatre nuits, du lundi 1er juin au jeudi 4 juin 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Tarare centre (n°34), Tarare est (n°35) et l’Arbresle (n°36), situés sur l’A89. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé cidessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des deux nuits du lundi 1er juin et mardi 2 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de l’Arbresle (n°36) sera fermé. Par conséquent : pour rejoindre l’A89 depuis ce secteur :
- en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire de substitution S22 en empruntant la D307 jusqu’à l’échangeur de Tarare est (n°35) ;
- en direction de Lyon, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire de substitution S23 et emprunter la D307 jusqu’à l’échangeur La Tour-de-Salvagny/Lentilly (n°38) ;
pour rejoindre ce secteur depuis l’A89 :
- en direction de Clermont-Ferrand, ils pourront suivre l’itinéraire de substitution S24, sortir à l’échangeur La Tour-de-Salvagny/Lentilly (n°38) et emprunter la D307 ;
- en direction de Lyon, ils pourront suivre l’itinéraire de substitution S21 en sortant à l’échangeur Tarare est (n° 35) et emprunter la D307 en direction de Bully.
Au cours de la nuit du mercredi 3 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Tarare est (n°35) sera fermé. Par conséquent : pour rejoindre l’A89 depuis ce secteur :
- en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire S20 en empruntant la D307 pour rejoindre l’A89 à l’échangeur de l’Arbresle (n°36) ;
- en direction de Lyon, il faudra suivre l’itinéraire S21 en empruntant la D307 jusqu’à l’échangeur de l’Arbresle (n°36) ;
pour rejoindre ce secteur depuis l’A89 :
- en direction de Clermont-Ferrand, ils pourront suivre l’itinéraire S22 en sortant à l’échangeur de l’Arbresle (n° 36) pour emprunter la D307 en direction de Tarare ;
- en direction de Lyon, il faudra suivre l’itinéraire de substitution S19 en sortant à l’échangeur de Tarare centre (n° 34) pour emprunter la D307 en direction de Tarare.
Au cours de la nuit du jeudi 4 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Tarare centre (n°34) sera fermé. Par conséquent :
- pour rejoindre l’A89 en direction de Clermont-Ferrand ou de Lyon, les conducteurs pourront suivre l’itinéraire S19 en empruntant la D307 pour rejoindre l’A89 à l’échangeur de Tarare est (n°35) ;
- pour rejoindre ce secteur depuis l’A89, ils pourront suivre l’itinéraire S20 en sortant à l’échangeur de Tarare est (n° 35) pour emprunter la D307 en direction de Tarare