Semaine du 1er juin 2026 : travaux de fauchage sur l'A54

La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée va effectuer des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12), sur l’autoroute A54. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des deux nuits du mercredi 3 juin et jeudi 4 juin 2026, de 21h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur, selon le programme ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.