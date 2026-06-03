Travaux
Semaine du 1er juin 2026 : travaux de fauchage sur l'A54
La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée va effectuer des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12), sur l’autoroute A54. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des deux nuits du mercredi 3 juin et jeudi 4 juin 2026, de 21h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur, selon le programme ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des nuits du mercredi 3 juin et du jeudi 4 juin 2026, de 21h à 6h le lendemain, la sortie sera obligatoire à l’échangeur de Saint-Martin-de- Crau (n°12) pour tous les véhicules en provenance de Salon-de-Provence. Les entrées de ce même échangeur seront également fermées. Par conséquent :
- les conducteurs souhaitant se rendre en direction d’Arles devront suivre la D24, le contournement nord de la commune de Saint- Martin-de-Crau, puis la D453 et la D570N pour rejoindre la N113
- les conducteurs voulant emprunter l’A54 en direction de l’A7 devront suivre la D113 pour accéder à l’autoroute au niveau de l’échangeur d’Eyguières/Miramas (n°13)