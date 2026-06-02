Travaux
semaine du 1er juin 2026 : conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes mènera plusieurs opérations de maintenance sur les autoroutes A8, A50 et A57. Pour garantir la sécurité des équipes et des usagers, des modifications de circulation seront à prévoir dans l’agglomération Toulonnaise, au niveau du noeud A8/A57 ainsi qu’au niveau des échangeurs du Cannet-des-Maures (n°13) et du Muy (n°36) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 1er au vendredi 5 juin. L’aire de services de Vidauban sud, en direction de l’Italie sera fermée de 18h à 5h, deux nuits du lundi 1er au mercredi 3 juin.
Autoroutes A57 et A8 - En direction de l’Italie, fermeture de l’autoroute entre l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) et l’échangeur du Muy (n°36)
- Echangeur du Cannet-des-Maures (n°13)
Deux nuits, du lundi 1er au mercredi 3 juin, de 21h à 5h :
- Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) en provenance de Toulon via l’A57 en direction de l’A8 vers Aix-en-Provence ou l’Italie sur l’A8
- Fermeture des bretelles d’entrée en direction de Toulon, d’Aix-en-Provence et de l’Italie
DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget- Ville (n°10) sur l’A57.
Autoroute A8 - En direction de l’Italie, fermeture de l’autoroute entre les échangeurs du Muy (n°36) et de Puget-sur-Argens (n°37)
- Echangeur du Muy (n°36)
La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h :
- Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur du Muy (n°36) en direction de l’Italie
- Fermeture des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation
DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-sur-Argens (n°37). En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13).
- Aire de services de Vidauban Sud
Deux nuits, du lundi 1er au mercredi 3 juin, de 18h à 5h : fermeture de l’aire de services.
DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services suivante « Estérel ».
Autoroutes A57 et A8 - En direction de Nice, Aix-en-Provence et Toulon
- Echangeur du Cannet-des-Maures (n°13)
La nuit du jeudi 4 juin, de 21h à 5h :
- Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13) en provenance de Toulon via l’A57 en direction de l’A8 vers Aix-en-Provence ou l’Italie sur l’A8
- Fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence via l’A8
- Fermeture des bretelles d’entr�ée en direction de Toulon, d’Aix-en-Provence et de l’Italie
DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En provenance de l’A8 et en direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget- Ville (n°10) sur l’A57.
Agglomération Toulonnaise, autoroutes A50 et A57
Tunnel de Toulon, A50 et A57, dans les deux sens de circulation
- La nuit du lundi 1er juin, de 22h à 6h :
Dans les deux sens de circulation : fermeture du tunnel de Toulon incluant les échangeurs de Toulon ouest (n°15a), Toulon le Port (n°16) et Brégaillon (15b). En direction de Nice : fermeture de l’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17) En direction de Marseille : fermeture de la sortie de l’échangeur de Châteauvallon (n°14)
DÉVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon ouest (n°15) et pourront récupérer l’A57 à l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1). En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’autoroute A50 à l’échangeur de Châteauvallon (n°14)
- 3 nuits, du mardi 2 juin au vendredi 5 juin, de 22h à 6h : Dans les deux sens de circulation : fermeture du tunnel de Toulon incluant les échangeurs de Toulon ouest (n°15a), Toulon le Port (n°16) et Brégaillon (15b).
En direction de Marseille : fermeture de la sortie de l’échangeur de Châteauvallon (n°14)
D�ÉVIATION : En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon ouest (n°15) et pourront récupérer l’A57 à l’échangeur de Toulon Centre (n°17). En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et pourront récupérer l’A50 à l’échangeur de Châteauvallon (n°14)
Autoroute A57, en direction de Marseille
- La nuit du lundi 1er juin, entre 21h et 5h : Fermetures ponctuelles de la bretelle de sortie puis des bretelles d’entrée de l’échangeur de Puget-Ville (n°10).
- La nuit du mardi 2 juin, entre 21h et 5h : Fermetures ponctuelles de la bretelle de sortie puis de la bretelle d’entrée de l’échangeur Zone artisanale (n°8), de la bretelle de sortie puis de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Solliès-Toucas (n°7)
- La nuit du mercredi 3 juin, entre 21h et 5h : Fermetures ponctuelles de la bretelle de sortie puis de la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Farlède (n°6), de l’aire de La Garde, puis de la bretelle de sortie de l’A570 en direction de Hyères.
- La nuit du jeudi 4 juin, entre 21h et 5h : Fermetures ponctuelles de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Cuers Sud (n°9), puis de la bretelle de sortie de l’échangeur Zone artisanale (n°8), puis de la bretelle d’entrée de l’échangeur Zone artisanale (n°8)
DEVIATION : Les échangeurs ne seront pas fermés simultanément et pour une durée inférieure à 4h en fonction de l’avancée des travaux. Pour les bretelles de sortie, la déviation se fera par l’autoroute jusqu’à l’échangeur suivant. Pour les bretelles d’entrée, la déviation s’effectuera par la départementale jusqu’à l’échangeur suivant.
Autoroute A57, en direction de Nice
- La nuit du lundi 1er juin, de 21h à 5h : Fermeture de l’entrée de l’échangeur de La Valette Nord (n°5)
DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A57 par l’entrée de l’échangeur de La Valette Sud (n°4)
- La nuit du jeudi 4 juin, de 21h à 6h : Fermeture de l’aire de services de La Bigue