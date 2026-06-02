semaine du 1er juin 2026 : conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

Echangeur du Muy (n°36)

La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h : Sortie obligatoire de tous les véhicules à l’échangeur du Muy (n°36) en direction de l’Italie Fermeture des bretelles d’entrée dans les deux sens de circulation

La nuit du mercredi 3 juin, de 21h à 5h :

DÉVIATION : afin de rejoindre l’autoroute A8 en direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-sur-Argens (n°37). En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Cannet-des-Maures (n°13).



Aire de services de Vidauban Sud

Deux nuits, du lundi 1er au mercredi 3 juin, de 18h à 5h : fermeture de l’aire de services.

DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services suivante « Estérel ».