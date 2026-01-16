Travaux

Semaine du 19 janvier : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

Publié le 16 janvier 2026

VINCI Autoroutes poursuit des travaux d’entretien sur les autoroutes A50, A52 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7) ainsi que de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51 en direction de Marseille. Des modifications de circulation auront également lieu au niveau de l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 19 au vendredi 23 janvier.

A50 en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et La Bédoule

4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée. 

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Bédoule (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyrsur- Mer (n°10).

Noeud A8/A51, en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille.

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean
Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.

A52 en direction d’Aix-en-Provence et de Marseille ou Toulon

Échangeur d’Aubagne (n°35) 

2 nuits, du lundi 19 au mercredi 21 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

 

🚧DÉVIATION : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51Trafic ; @A8Trafic