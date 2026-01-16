Semaine du 19 janvier : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco

Échangeur de Nice Est/Nice-Centre (n°55)

2 nuits, du lundi 19 au mercredi 21 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront prendre la bretelle d’entrée à Nice Est (n°55), en direction d’Aixen- Provence afin d’opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Nord pour récupérer l’A8 en direction de l’Italie.

Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52)

La nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Aéroport (n°51).

Échangeur de Monaco (n°56)

La nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs souhaitant se rendre à Monaco pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57) sur l’autoroute A8 afin de récupérer l’A500 via l’échangeur de Laghet (n°57).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :