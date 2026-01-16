Travaux
Semaine du 19 janvier : Vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8 ainsi que dans le tunnel de Monaco sur l’A500. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Ouest (n°50), Nice Saint-Isidore (n°52), Nice Est (n°55) et Monaco (n°56). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 19 au vendredi 23 janvier entre 21h et 6h.
A500, en direction de Nice : fermeture du tunnel de Monaco
La nuit du mercredi 21 au jeudi 22 janvier, de 21h à 5h : fermeture du tunnel de Monaco.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 via l’échangeur de La Turbie (n°57).
A8 en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur de Nice Ouest (n°50)
2 nuits, du lundi 19 au mercredi 21 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Saint-Isidore (n°52).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49)
2 nuits, du lundi 19 au mercredi 21 janvier, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortiede Nice Saint-Isidore (n°52).
A8 en direction de l’Italie
Échangeur de Nice Est/Nice-Centre (n°55)
2 nuits, du lundi 19 au mercredi 21 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront prendre la bretelle d’entrée à Nice Est (n°55), en direction d’Aixen- Provence afin d’opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Nord pour récupérer l’A8 en direction de l’Italie.
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52)
La nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Monaco (n°56)
La nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs souhaitant se rendre à Monaco pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Turbie (n°57) sur l’autoroute A8 afin de récupérer l’A500 via l’échangeur de Laghet (n°57).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic