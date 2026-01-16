Travaux
Semaine du 19 janvier : Vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8 et A50 ainsi qu’au niveau du tunnel de Toulon. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation sur l’agglomération Toulonnaise ainsi qu’au niveau de l’échangeur de Saint-Maximin (n°34) sur l’A8. L’autoroute A50, quant à elle sera fermée entre les échangeurs de La Cadière d’Azur (n°11) et Six-Fours-les-Plages (n°13). Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 19 au vendredi 23 janvier.
A50 en direction Marseille : fermeture de l’autoroute entre Sixfours-les- Plages et La Cadière d’Azur
4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Six-fours-les-Plages (n°13) et La Cadière d’Azur (n°11), incluant l’aire de repos de Sanary Nord.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Six-Fours-les-Plages (n°13). Ils pourront la récupérer via l’échangeur de La Cadière d’Azur (n°11).
A50 en direction Toulon : fermeture de l’autoroute entre Bandol et Sixfours- les-Plages
4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 janvier, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Bandol (n°12) et Six-fours-les-Plages (n°13), incluant l’aire de repos de Sanary Sud.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront obligatoirement quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Bandol (n°12), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Six-Fours-les-Plages (n°13).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Echangeur de Saint-Maximin (n°34) :
2 nuits, du mardi 20 au jeudi 22 janvier, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Brignoles (n°35).
4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 janvier, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
Aire de services de La Bigue
La nuit du lundi 19 au mardi 20 janvier, de 22h à 5h : fermeture de l’aire de services.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services suivante, l’aire de La Garde.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic