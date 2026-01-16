Semaine du 19 janvier : Vos conditions de circulation dans le Var et l’agglomération Toulonnaise

4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 janvier, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.

🚧DÉVIATION : En direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).

Aire de services de La Bigue

La nuit du lundi 19 au mardi 20 janvier, de 22h à 5h : fermeture de l’aire de services.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services suivante, l’aire de La Garde.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :