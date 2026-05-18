Semaine du 18 mai 2026 : travaux d’entretien mutualisés dans le secteur d’Orléans

Au cours des nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai 2026, de 20h à 7h le lendemain :

la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1) sur l’A71 pour les véhicules en provenance de Bourges ;

au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1) sur l’A71 pour les véhicules en provenance de Bourges ; l’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1) sur l’A71 pour les véhicules circulant en direction de Paris ou de Tours.



Par conséquent, les usagers en provenance de Bourges souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Paris ou de Tours devront suivre la RD2552, la RD520, la RD2701 pour reprendre l’A10 à Orléans nord (n°14). Il en sera de même pour les usagers souhaitant emprunter l’A71 en direction de Paris ou de Tours depuis le secteur d’Orléans centre.

En cas d’aléas, ces opérations pourront être reportées les nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai 2026, selon les mêmes conditions.