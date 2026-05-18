Travaux
Semaine du 18 mai 2026 : travaux d’entretien mutualisés dans le secteur d’Orléans
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux au niveau de la bifurcation A10/A71, en provenance de Bourges, au cours des nuits du 18 au 21 mai 2026. Afin de minimiser la gêne aux conducteurs, des opérations seront menées simultanément : entretien de la chaussée, modification des dispositifs de retenue et signalisation verticale. Ces opérations sont nécessaires pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulations optimales en matière de sécurité. Une sortie obligatoire et une entrée interdite au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1), sur l’A71, seront à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation ?
Au cours des nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai 2026, de 20h à 7h le lendemain :
- la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1) sur l’A71 pour les véhicules en provenance de Bourges ;
- l’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur d’Orléans centre (n°1) sur l’A71 pour les véhicules circulant en direction de Paris ou de Tours.
Par conséquent, les usagers en provenance de Bourges souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Paris ou de Tours devront suivre la RD2552, la RD520, la RD2701 pour reprendre l’A10 à Orléans nord (n°14). Il en sera de même pour les usagers souhaitant emprunter l’A71 en direction de Paris ou de Tours depuis le secteur d’Orléans centre.
En cas d’aléas, ces opérations pourront être reportées les nuits du mardi 26 au jeudi 28 mai 2026, selon les mêmes conditions.