Travaux
Semaine du 18 mai 2026 : travaux d’entretien au niveau de la bifurcation A71/A89
Au cours des deux nuits du lundi 18 mai et du mardi 19 mai 2026, VINCI Autoroutes va effectuer des travaux d’entretien (fauchage, balayage, piquage, curage des ouvrages hydrauliques) au niveau de la bifurcation des autoroutes A71 et A89. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera de nuit, de 20h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture des bretelles de cette bifurcation, selon le programme détaille ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours de la nuit du lundi 18 mai au mardi 19 mai 2026, de 20h à 6h le lendemain
Fermeture de la bretelle A89 en provenance de Bordeaux vers A71 en direction de Clermont-Ferrand :
- Les conducteurs devront suivre l’A71 en direction de Paris, sortir à l’échangeur de Combronde (n°12.1), effectuer un demi-tour pour reprendre la direction de Clermont-Ferrand.
Fermeture de la bretelle A71 en provenance de Clermont-Ferrand vers A89 en direction de Bordeaux :
- Les conducteurs devront suivre l’A71 en direction Paris, sortir à l’échangeur de Combronde (n°12.1), effectuer un demi-tour pour reprendre la direction de Bordeaux.
Au cours de la nuit du mardi 19 mai au mercredi 20 mai 2026, de 20h à 6h le lendemain
Fermeture de la bretelle A89 en provenance de Bordeaux vers A71 en direction de Paris :
- Les conducteurs devront suivre l’A71 en direction de Clermont-Ferrand, sortir à l’échangeur de Riom (n°13), effectuer un demi-tour pour reprendre la direction de Paris.
Fermeture de la bretelle A71 en provenance de Paris vers l’A89 en direction de Bordeaux :
- Les conducteurs devront suivre l’A71 en direction de Clermont-Ferrand, sortir à l’échangeur de Riom (n°13), effectuer un demi-tour pour reprendre la direction de Paris.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A89Trafic ; @A71Trafic_