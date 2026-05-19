Semaine du 18 mai 2026 : travaux d’entretien au niveau de la bifurcation A71/A89

Fermeture de la bretelle A89 en provenance de Bordeaux vers A71 en direction de Paris :

Les conducteurs devront suivre l’A71 en direction de Clermont-Ferrand, sortir à l’échangeur de Riom (n°13), effectuer un demi-tour pour reprendre la direction de Paris.

Fermeture de la bretelle A71 en provenance de Paris vers l’A89 en direction de Bordeaux :

Les conducteurs devront suivre l’A71 en direction de Clermont-Ferrand, sortir à l’échangeur de Riom (n°13), effectuer un demi-tour pour reprendre la direction de Paris.



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