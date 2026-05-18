Semaine du 18 mai 2026 : travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord

Fermeture totale de l’échangeur d’Orange Sud les nuits du lundi 18 au mercredi 20 mai, de 21h à 6h :

les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon devront suivre la RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange centre (n°21) ;

les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon devront suivre la D950, la D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis la RD8 en direction Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Bollène (n°19) ;

les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon puis la D225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).



La nuit du jeudi 21 mai, la sortie de l’échangeur d’Orange nord-Piolenc sera fermée de 22h à 6h le lendemain pour les véhicules circulant en direction de Lyon. Par conséquent :