Travaux
Semaine du 18 mai 2026 : travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier, réalisé de jour comme de nuit y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la modification de conditions de circulation au cours des nuits de la semaine du 18 au 21 mai 2026.
Conditions de circulation les nuits du lundi 18 mai au jeudi 21 mai 2026, de 21h à 6h le lendemain
Fermeture totale de l’échangeur d’Orange Sud les nuits du lundi 18 au mercredi 20 mai, de 21h à 6h :
- les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon devront suivre la RN7 en direction d’Orange centre pour rejoindre l’autoroute A7 à l’échangeur d’Orange centre (n°21) ;
- les conducteurs de poids lourds désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon devront suivre la D950, la D977 en direction de Vaison-la-Romaine, puis la RD8 en direction Cairanne/Sainte-Cécile/Bollène/Lyon pour rejoindre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Bollène (n°19) ;
- les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon puis la D225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'A7 à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).
La nuit du jeudi 21 mai, la sortie de l’échangeur d’Orange nord-Piolenc sera fermée de 22h à 6h le lendemain pour les véhicules circulant en direction de Lyon. Par conséquent :
- les conducteurs en provenance de Marseille pourront rejoindre ce secteur en sortant à Orange centre (n° 21) pour suivre la RN7 en direction de Piolenc ;
- la traversée de certaines communes leur étant interdite, les conducteurs de poids lourd en provenance de Marseille devront quitter l’autoroute au niveau de Bollène (n°19) pour suivre la D994 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la N7 pour rejoindre Piolenc.