Semaine du 18 mai 2026 : rénovation de la signalisation directionnelle au niveau de l’échangeur de Nîmes Centre

VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entra�îner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) au cours des nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.