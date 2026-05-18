Travaux
Semaine du 18 mai 2026 : rénovation de la signalisation directionnelle au niveau de l’échangeur de Nîmes Centre
VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entra�îner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) au cours des nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation durant les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai 2026 inclus
La sortie de l’échangeur de Nîmes Centre (n°1) en provenance de Nîmes ou de l’A9 sera fermée pour tous les conducteurs de 21h à 5h le lendemain au cours de ces quatre nuits. Pour rejoindre le secteur de Nîmes Centre, ces derniers devront sortir à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) afin de suivre le boulevard Salvador Allende puis la RD42.